ASSE – SCO Angers : Eirik Horneland s’explique après son altercation avec Dujeux

La rencontre entre l’ASSE et le SCO Angers (3-3) a offert un spectacle intense jusqu’au bout, en se terminant par une altercation entre les deux entraîneurs. Eirik Horneland, le coach de Saint-Etienne, a tenu à clarifier les événements et à exprimer ses regrets.

Une fin de match sous haute tension entre l’ASSE et Angers

Après une rencontre haletante, marquée par de nombreux rebondissements, la tension est montée d’un cran au coup de sifflet final. Alors que Angers venait d’égaliser dans les derniers instants, Eirik Horneland s’est emporté contre son homologue Alexandre Dujeux, en lui reprochant un geste jugé inapproprié.

L’altercation a rapidement pris de l’ampleur, nécessitant l’intervention des staffs et des arbitres pour calmer les esprits. Interrogé après le match, le coach de l’ASSE a reconnu avoir dépassé les limites : « C’est de ma faute, j’ai perdu le contrôle un petit peu et c’est ce qui a conduit à cette situation. J’étais frustré et nous avons échangé quelques mots. Je n’aurais pas dû réagir de cette manière. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise pas », s’est-il expliqué.

De son côté, Alexandre Dujeux a également pris la parole pour désamorcer la polémique : « On s’est revus avec le coach Horneland après le match. Il y a eu beaucoup de tension et d’émotion car on venait d’égaliser. C’était un match à enjeux et c’est cela que je veux retenir. », a déclaré l’entraîneur angevin.

Un scénario fou qui maintient le suspense

Sur DAZN, Alexandre Dujeux a tenu à présenter ses excuses en expliquant l’origine du malentendu : « C’est une erreur de ma part, je donne la balle alors qu’il y avait un coup franc. Je m’en excuse. Avec la tension, je peux comprendre la réaction de mon collègue et je m’excuse si j’ai fait quelque chose qui n’était pas correct. Ce n’était pas intentionnel. »

Le match avait déjà été marqué par une intensité folle sur le terrain. Bamba Dieng a offert l’égalisation à Angers sur penalty dans les dernières minutes. L’ASSE, menée 2-0 en première période, était pourtant revenue dans la course grâce à Irvin Cardona et Pierre Ekwah avant que Cardona ne donne l’avantage aux Verts en seconde mi-temps.

Ce nul maintient l’AS Saint-Étienne en position de barragiste avec deux points de retard sur Nantes, tandis que Angers, 11e, rejoint Toulouse au classement. Un résultat frustrant pour les Stéphanois qui espéraient une victoire capitale dans leur lutte pour le maintien.