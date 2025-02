LFP en danger ? DAZN et beIN SPORTS critiqués

La Ligue 1 traverse une période de turbulences sans précédent. La situation s’est envenimée avec la décision de DAZN, principal diffuseur du championnat, de retarder certains paiements, voire d’envisager un retrait pur et simple. Un coup dur pour la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui doit gérer une crise grandissante autour des droits TV.

DAZN menace, beIN SPORTS sous le feu des critiques

Alors que DAZN met en péril une partie des revenus des clubs français, un autre acteur fait l’objet de critiques : beIN SPORTS. Diffusant un match de Ligue 1 par journée, la chaîne qatari est au cœur d’une polémique menée par John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Ce dernier pointe un possible conflit d’intérêts entre beIN SPORTS et le Paris Saint-Germain, tous deux liés au Qatar et représentés par Nasser Al-Khelaïfi.

Une situation connue, mais jamais dénoncée

Ce n’est pourtant pas la première fois que ce lien est évoqué. Depuis des années, beIN SPORTS diffuse la Ligue 1 sans que cela ne suscite d’indignation particulière. Un observateur proche de la LFP a confié à L’Équipe :

“Le conflit d’intérêts existait avant, mais personne ne disait rien parce que tout le monde espérait que beIN sauverait la Ligue 1. C’est une promesse qui n’a jamais été tenue.”

Avec la récente volonté de certains clubs de créer une chaîne de la Ligue, de nombreux présidents craignent désormais que cela ne signe la fin d’un équilibre déjà fragile.

Quel avenir pour la Ligue 1 ?

Entre la menace de DAZN, les soupçons autour de beIN SPORTS et l’incapacité de la LFP à sécuriser un diffuseur stable, l’avenir de la Ligue 1 semble plus incertain que jamais. Si aucune solution durable n’est trouvée rapidement, le championnat pourrait voir son attractivité et ses revenus chuter dangereusement, ce qui le metrrait en péril économiquement.

Reste à savoir si la LFP prendra des mesures pour éviter une crise encore plus profonde, ou si la Ligue 1 continuera de naviguer en eaux troubles dans les prochains mois.