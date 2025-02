Mercato FC Nantes : Meschack Elia retrouve le sourire au FCN

La nouvelle recrue, Meschack Elia, a été efficace devant les buts lors de la rencontre entre le FC Nantes et le RC Lens. L’international congolais a activement participé à la victoire du FCN.

Mercato FC Nantes : Meschack Elia convainc Antoine Kombouaré au FCN

La nouvelle recrue hivernale du FC Nantes, Meschack Elia, a inscrit son premier but en Ligue 1 ce dimanche face au RC Lens à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Les Canaris ont renoué avec la victoire après l’humiliation historique face à l’AS Monaco (7-1) lors de la 22e journée. Réduit à 10 dès la 70e minute, le RC Lens a finalement sombré à la Beaujoire (3-1). Le FCN glane les trois points et s’éloigne un peu de la zone rouge. Louis Leroux, Moses Simon et Meschack Elia ont été les buteurs du FC Nantes.

« C’est une énorme fierté de voir des joueurs capables de répondre présent. On était attendu et il pouvait tout se passer aujourd’hui. Je suis très fier et très heureux de la manière dont ça s’est passé. Je n’ai pas oublié la claque reçue à Monaco, la semaine a été très compliquée. Quand on prend une telle fessée, on la boucle et on travaille. Il y a des choses à dire sur ce match, mais être capable de gagner après une telle débâcle, c’est très fort », a réagi Antoine Kombouaré après la victoire.

Meschack Elia essuyait déjà de vives critiques après son premier pas raté avec le FCN lors de la 21e journée face au Stade Brestois (défaite 2-0). « On s’est créé la plus belle occasion avec Meschack Elia qui tire sur le poteau », avait regretté Antoine Kombouaré après la défaite du FC Nantes.

Mais l’international congolais retrouve petit à petit sa meilleure forme. Entré en jeu à la 85e minute en remplacement d’Amian Kelvin, Meschack Elia a scellé le sort de la rencontre en marquant dans les ultimes instants du temps additionnel. Ce premier but sous les couleurs nantaises libère le Congolais, qui n’a pas encore pleinement la confiance d’Antoine Kombouaré. Le FC Nantes pointe désormais à la 14e place au classement en Ligue 1.