RC Lens : Le RCL aux abois, Will Still en danger ? Sa réponse cash !

La série noire continue pour le RC Lens. Après trois défaites consécutives en Ligue 1, des rumeurs s’intensifient quant à l’avenir du technicien du RCL, Will Still.

RC Lens : Will Still va-t-il quitter le RCL ?

Le RC Lens traverse une période difficile en cette seconde partie de saison. Privé de la plupart de ses cadres qui ont quitté le club lors du mercato hivernal, le RCL enchaîne une série noire de trois défaites consécutives en Ligue 1. La qualité du jeu lensois s’est totalement dégradée. La dynamique et les principes qui avaient fait la force du RC Lens durant la première moitié de championnat n’existent plus.

L’entraîneur du RCL, Will Still, ne croit même plus à la qualification des Sang et Or pour une compétition européenne à la fin de la saison. « Je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match. Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera d’en prendre sur le suivant et au final, on verra bien où on termine », a déclaré le coach lensois après la défaite face au RC Strasbourg (0-2) lors de la 22e journée de Ligue 1.

Face au FC Nantes ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le RC Lens a encore chuté (3-1) et pointe désormais à la 8e place au classement. Cette crise de résultats alimente des rumeurs concernant l’avenir du technicien du club artésien, Will Still. L’ancien coach du Stade de Reims a indiqué qu’il se concentre sur les prochains matchs et la décision finale revient aux dirigeants du RC Lens.

« C’est compliqué, mais vous pouvez mettre qui vous voulez, ce sera compliqué. Il y a forcément un manque de confiance. Il y a un manque de repères. Je ne dirais pas que tout a changé, mais une grosse partie des choses a changé. Je sais qu’on est jugé sur le très court terme, que je serai jugé sur ce que je fais maintenant… Je veux me concentrer pour essayer de prendre des points », a-t-il dit au micro de La Voix du Nord.

Le prochain adversaire du RC Lens est Le Havre AC. Les Lensois doivent faire feu de tout bois pour se relancer face aux Havrais.