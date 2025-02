Mercato LOSC : Edon Zhegrova annonce enfin sa décision à Olivier Létang à Lille

Edon Zhegrova a pris une décision fixe concernant son avenir à Lille. L’international kosovar quittera le LOSC à la fin de cette saison.

Mercato LOSC : Edon Zhegrova sur le départ de Lille

Le divorce se précise entre le LOSC et Edon Zhegrova. L’attaquant kosovar, en pleine forme cette saison, est sur les radars de nombreux clubs européens après ses belles performances. Malheureusement, le crack lillois a contracté une blessure au pubis et est éloigné des terrains depuis plusieurs mois. Edon Zhegrova continue sa phase de rééducation et pourrait faire son retour dans quelques semaines.

Dans une interview accordée à la radio Dukagjini au Kosovo, Edon Zhegrova s’est prononcé sur son avenir à Lille. Le Kosovar envisage un départ à la fin de la saison. Le joueur refuse de parapher un nouveau contrat avec le LOSC et a déjà annoncé sa décision aux dirigeants lillois. « C’est vrai, j’ai informé le club que je ne renouvellerai pas mon contrat. Nous verrons ce qui se passera cet été, mais le club a été informé de mon souhait. Je ne renouvellerai pas mon contrat », a déclaré la pépite lilloise.

Plusieurs clubs sondent déjà le terrain pour tenter de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Selon le journaliste turc Arlind Sadiku, Naples serait en pole position pour recruter Edon Zhegrova. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le joueur et le club italien.

Cette saison, l’ailier kosovar a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en 12 matchs de Ligue 1. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Edon Zhegrova est estimée à 25 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2026.