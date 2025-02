Mercato : Théo Hernandez ! Le Real Madrid ruine les espoirs du PSG

En difficulté à l’AC Milan, Théo Hernandez pourrait envisager un départ à l’issue de la saison. Priorité de longue date du PSG, le défenseur français pourrait finalement décider de retourner au Real Madrid.

Mercato PSG : C’est terminé pour Théo Hernandez à l’AC Milan

Victime d’un geste évitable, Théo Hernandez a été expulsé la semaine dernière en Ligue des Champions face à Feyenoord Rotterdam, Théo Hernandez a en partie précipité l’élimination de l’AC Milan de la Ligue des Champions. Acculé par la presse et les supporters milanais, le latéral gauche de 27 ans pourrait demander à aller ailleurs lors du prochain mercato estival.

D’ailleurs, La Gazzetta dello Sport assure que l’international français ne prolongera pas son aventure à Milan, où il est arrivé à l’été 2019 en provenance du Real Madrid contre une enveloppe d’environ 23 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez est évalué à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant largement dans les cordes du Paris Saint-Germain, mais Florentino Pérez pourrait faire capoter cette affaire.

Le Real Madrid prêt à mettre 30M€ pour Théo Hernandez

Après six ans passés sous les couleurs de l’AC Milan, Théo Hernandez pourrait être l’une des bonnes affaires du prochain mercato estival. À un an de la fin de son bail, le natif de Marseille est désormais accessible sur le marché et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter pour attirer un joueur, dont il rêve depuis plusieurs années. Sauf que le Real Madrid, qui est également à la recherche d’une pointure au poste de latéral gauche, souhaiterait rapatrier son ancien joueur.

En effet, le média transalpin révèle que le club espagnol aurait d’ores et déjà contacté le joueur pour connaître sa volonté concernant un retour chez les Merengues. La Gazzetta dello Sport assure que Théo Hernandez aurait répondu aux émissaires de Florentino Pérez que s’il parvenait à trouver un accord avec l’AC Milan, il serait ravi de rejoindre le collectif de Carlo Ancelotti. De son côté, le président madrilène serait disposé à poser 30 millions d’euros sur la table des négociations pour ramener le talentueux arrière gauche à Madrid. Affaire à suivre…