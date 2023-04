Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 08:07

Susceptible de se séparer de Christophe Galtier en fin de saison, le PSG pourrait recevoir un coup de pouce inattendu du Real Madrid pour Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Le Real Madrid n’est plus chaud pour Zinédine Zidane

Tout comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid pourrait nommer un nouvel entraîneur au terme de la saison en cours. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Carlo Ancelotti serait intéressé par le poste de sélectionneur du Brésil. Pour le remplacer sur le banc des Merengues, Florentino Pérez et la direction du club espagnol songeraient notamment à Zinédine Zidane, auteur de trois succès consécutifs en Ligues des Champions avec le Real.

D’ailleurs, Manu Carreno a révélé ces dernières heures que Zidane serait prêt à dire « oui » pour une troisième aventure sur le banc du Real Madrid si le poste lui était proposé. Seulement, le Real Madrid ne verrait plus le Champion du monde 1998 comme l’entraîneur à succès qu'il a été il y a quelques années. Antonio Romero, un autre journaliste de la Cadena SER, ajoute qu’en cas de départ d’Ancelotti, Raul et Xabi Alonso pourraient être les grands favoris pour le Real. Une situation qui pourrait grandement faire les affaires du Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG, seule option sérieuse pour Zidane ?

Outre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la Juventus Turin était également présentée comme la destination préférée de Zinédine Zidane. Mais dans le Piémont, Massimiliano Allegri s’accroche à son long contrat avec la Vieille Dame. Selon les informations recueillies par le média ibérique Fichajes, les dirigeants de la Juve négocieraient bel et bien avec leur ancien meneur de jeu, mais la situation financière du club pourrait capoter l’affaire. En effet, pour se séparer d’Allegri, le club italien devrait lui signer un chèque de plus de 20 millions d’euros.

Sans compter que la Juve pourrait se voir interdire de Coupes européennes par l’UEFA dès la saison prochaine. Un contexte qui pourrait finalement exclure la Juventus Turin de la course pour la signature de Zinédine Zidane. D’autres procès étant dans les tuyaux pour de nombreuses fraudes enregistrées sous l’ère Andrea Agnelli. Déterminé à reprendre du service dès la saison prochaine, Zinédine Zidane pourrait donc accepter de prendre les rênes de l’équipe du PSG en réclamant les pleins pouvoirs au niveau sportif.