OM en crise : que risque Pablo Longoria pour ses propos ?

L’OM traverse une période délicate après la tempête médiatique provoquée par Pablo Longoria. Suite à ses déclarations après la défaite contre Auxerre (0-3), le président marseillais est convoqué devant la commission de discipline de la LFP. Une situation qui inquiète le club, alors que son conseiller Fabrizio Ravanelli est également concerné par cette affaire.

Une polémique avec Pablo Longoria qui secoue l’OM

Les propos de Pablo Longoria ont fait grand bruit, notamment ses accusations sur l’arbitrage et l’évocation de “corruption”. S’il est revenu sur ses mots et a regretté certaines formulations, le mal est fait. Mercredi, la LFP pourrait prononcer une sanction sévère contre lui, ce qui risque d’affaiblir l’OM en pleine crise des droits TV et de l’organisation du championnat.

De son côté, Fabrizio Ravanelli devra également répondre de ses critiques envers l’arbitrage. Son attitude sur le terrain et ses déclarations post-match lui valent une convocation simultanée avec Longoria.

McCourt soutient Longoria malgré la crise

Malgré cette situation tendue, le président olympien peut compter sur le soutien de Frank McCourt. L’actionnaire principal de l’OM a apprécié les excuses formulées par Longoria et continue de lui accorder sa confiance. Même si l’Américain n’aime pas les polémiques, il comprend la frustration exprimée par son dirigeant.

Le club redoute néanmoins une sanction qui pourrait empêcher Longoria de représenter l’OM au sein des instances de la LFP, un coup dur dans cette période où les intérêts du club doivent être défendus avec vigueur.

L’OM opte pour l’apaisement

Conscient des tensions avec le corps arbitral, l’OM cherche désormais à calmer le jeu. Le club veut éviter de nouvelles polémiques et pourrait même renouer le dialogue avec le syndicat des arbitres. D’après certaines sources, Anthony Gautier, responsable de l’arbitrage en France, serait disposé à discuter avec les dirigeants marseillais pour apaiser les tensions.

L’objectif de Marseille est clair : défendre ses intérêts tout en évitant d’envenimer une situation déjà explosive.