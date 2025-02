RC Lens : M’Bala Nzola présente ses excuses après son expulsion contre le FC Nantes

Ce dimanche, face au FC Nantes, M’Bala Nzola n’a pas rendu service au RC Lens. L’attaquant angolais de 28 ans a été expulsé après une réaction jugée agressive envers l’arbitre. Via ses réseaux sociaux, l’ancien joueur de la Fiorentina a présenté ses excuses aux supporters lensois.

M’Bala Nzola s’excuse auprès des supporters du RC Lens

Le RC Lens a enchaîné une troisième défaite consécutive après sa lourde chute face au FC Nantes (1-3). Ce revers complique les chances des Sang et Or dans la course à l’Europe. En plus de cette déconvenue, le comportement de M’Bala Nzola a été l’une des grandes déceptions du coach Will Still.

Entré en jeu à la 54e minute à la place de Goduine Koyalipou, l’attaquant angolais s’est illustré rapidement en provoquant un penalty à la 65e minute, permettant au RC Lens de réduire l’écart. Gonflé à bloc, il a voulu en faire davantage pour aider son équipe. Cependant, sa motivation s’est transformée en frustration.

Photo : Les joueurs du RC Lens

À la 70e minute, agacé par une faute non sifflée, M’Bala Nzola a lancé le ballon en direction de l’arbitre. Un geste d’énervement que l’officiel a immédiatement sanctionné d’un carton rouge. Le lendemain, le joueur prêté par la Fiorentina a exprimé ses regrets sur Instagram :

« Je tenais à m’excuser suite à mon expulsion. Je suis conscient que mon comportement a pu donner une mauvaise image de moi, et ce n’était absolument pas mon intention. Je regrette profondément mes actions et je comprends les conséquences qui en découlent. Je m’engage à apprendre de cette expérience et je vous assure que je ferai tout mon possible pour rectifier cette situation. Je tiens à vous remercier pour votre soutien sans faille, surtout dans ces moments difficiles. »

Quel avenir pour M’Bala Nzola au RC Lens ?

Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de la Fiorentina, M’Bala Nzola est sous contrat jusqu’en juin prochain, à moins que le RC Lens ne lève son option d’achat. En 20 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Reste à voir si le club nordiste comptera sur lui pour l’avenir.