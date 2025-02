RC Lens : Terrible coup pour Will Still au RCL !

La commission de discipline de la LFP a sanctionné les entraîneurs Will Still et Jean-Louis Gasset après leur expulsion lors du match entre Montpellier HSC et le RC Lens en Ligue 1 vendredi dernier.

RC Lens : Will Still suspendu pour le choc RCL-OGC Nice

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, et celui de Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset, ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP, réunie ce mercredi. Le coach lensois écope d’un match ferme, tandis que son homologue montpelliérain sera suspendu pour un match ferme, plus un avec sursis.

Les deux techniciens avaient été expulsés par l’arbitre de la rencontre, Bastien Dechepy, suite à une altercation survenue après un but refusé au RCL. Malgré leurs excuses et leur réconciliation immédiate, la commission de discipline a prononcé ces sanctions. Le technicien du RC Lens, Will Still, purgera sa suspension ce samedi 8 février, lors de la rencontre face à l’OGC Nice.

Le Racing Club de Lens a remporté la victoire lors du choc face à Montpellier HSC (2-0) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les Sang et Or pointent à la 6e place au classement avec 33 points, à un point de retard sur leur prochain adversaire, l’OGC Nice (34 points).