Stade Brestois : Éric Roy fier de ses joueurs après le nul face à Strasbourg

Lors de la 23ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Brestois a tenu en échec le RC Strasbourg à domicile sur un score nul et vierge (0-0). Pour l’entraîneur Éric Roy, ce résultat reste positif, même s’il ne permet pas encore d’assurer le maintien en Ligue 1.

Éric Roy : « Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs »

Alors que le Stade Brestois ambitionne de sécuriser son maintien avant de viser une qualification européenne, son élan a été freiné par une équipe strasbourgeoise jeune et combative. Malgré une rencontre disputée, aucun des deux clubs n’a réussi à faire la différence. Bien que l’objectif de victoire ait été manqué, Éric Roy se montre satisfait de la prestation de son équipe :

« Le premier sentiment ? Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs. Nous avons tout tenté pour aller chercher la victoire jusqu’à la dernière minute, quitte à prendre des risques. Mais dans l’état d’esprit et l’engagement, les garçons ont été admirables. Je suis pleinement satisfait de leur performance. »

⌚️ | 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | C'est terminé au stade de la Meinau et c'est sur un score nul et vierge que les 2 équipes se séparent.

Un point pour les Brestois dans ce match très disputé qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.#RCSASB29 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/4CLCW1tLsQ — Stade Brestois 29 (@SB29) February 23, 2025

Interrogé sur la course au maintien, l’entraîneur brestois ne doute pas de l’issue de la saison et appelle à la patience avant d’envisager l’Europe :

« Je suis confiant pour le maintien (rires). Il faut avancer étape par étape : d’abord assurer notre place en Ligue 1, puis viser d’autres objectifs. Aujourd’hui, 10 à 12 équipes peuvent encore espérer accrocher les dernières places européennes, et Strasbourg en fait partie. Si nous restons au contact aussi longtemps que possible, ce sera déjà une belle performance. Ensuite, à huit ou dix journées de la fin, on fera les comptes. »

Actuellement neuvième de Ligue 1, le Stade Brestois continue de mettre la pression sur le top 6. Cependant, le RC Strasbourg, classé septième, se rapproche encore plus de cet objectif. Pour espérer une place en compétition européenne la saison prochaine, les Bretons devront impérativement s’imposer lors de leur prochain match.