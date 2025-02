Le Stade Brestois d’Éric Roy a disputé un match difficile face au RC Strasbourg et n’a décroché qu’un match nul. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur brestois a exprimé son admiration pour la formation strasbourgeoise qu’il juge jeune et prometteuse.

Stade brestois : Éric Roy encense le RC Strasbourg

Avant le coup d’envoi, l’objectif du Stade Brestois était clair : s’imposer face au RC Strasbourg pour assurer définitivement son maintien en Ligue 1. Mais sur le terrain, les Alsaciens ont opposé une résistance acharnée, rendant la tâche difficile aux Brestois, qui ont dû se contenter d’un nul (0-0).

Malgré ce résultat, Éric Roy s’est montré satisfait de la performance de son équipe, soulignant leur engagement pour éviter la défaite : « J’ai l’impression d’avoir été plus dangereux que Strasbourg ce soir, même s’il nous manquait des joueurs. Mais à mon sens, ce soir, c’est un bon 0-0. »

Stade Brestois : Éric Roy dithyrambique envers le RC Strasbourg 3

Concernant le RC Strasbourg, le technicien breton a salué leur prestation, estimant que leur jeunesse et leur dynamisme constituent un atout pour la Ligue 1 : « J’aime beaucoup cette équipe du Racing, que je trouve jeune et talentueuse. Ils n’ont perdu qu’une seule fois à domicile cette saison, et nous n’avons pas été loin d’y parvenir à notre tour. »

Il a également tenu à féliciter ses joueurs pour leur prestation solide : « Je ne peux rien reprocher aux garçons. Ce match est inspirant pour la suite. »

Cap sur la Coupe de France pour le Stade Brestois

Après ce duel en championnat, le Stade Brestois se tourne désormais vers la Coupe de France. Prochain défi : un quart de finale contre l’USL Dunkerque, le mercredi 26 février. Un adversaire à ne pas sous-estimer, puisqu’il a éliminé le LOSC Lille en huitièmes de finale et occupe actuellement la troisième place en Ligue 2.