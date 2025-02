OM : La LFP frappe fort, Pablo Longoria et un autre dirigeant visés !

La commission de discipline de la LFP ne fera aucun cadeau. Après le président Pablo Longoria, un autre dirigeant de l’OM risque une lourde sanction.

OM : Après ses accusations explosives, Pablo Longoria risque gros

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est au centre d’une vive polémique après ses accusations de corruption envers les arbitres français. Ses propos, tenus suite à la défaite de son équipe contre Auxerre (3-0), ont provoqué une vague d’indignation dans le monde du football français.

Face à la gravité de la situation, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) se réunit en urgence ce mercredi pour statuer sur le cas Longoria. Malgré ses excuses publiques, le président de l’OM risque une lourde sanction, allant d’une suspension de douze matchs à une privation de son siège au conseil d’administration de la Ligue.

Fabrizio Ravanelli est lui aussi convoqué par la LFP

Mais Pablo Longoria n’est pas le seul dirigeant marseillais dans le collimateur de la commission de discipline. RMC Sport indique que Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM, est également convoqué par la LFP pour des propos tenus après l’expulsion de Derek Cornelius. Qualifiant l’arbitrage de « scandaleux » et « honteux », il devra également répondre de ses déclarations et encourt de lourdes sanctions.

Ce sont donc deux suspensions qui se profilent à l’Olympique de Marseille. Ces affaires mettent en lumière la tension croissante entre les dirigeants phocéens et les arbitres, et soulignent la nécessité d’un dialogue apaisé pour garantir le bon déroulement des compétitions.