Toulouse FC : Carles Martinez Novell salue le bijou acrobatique de Zakaria Aboukhlal contre Le Havre

Premier buteur de la large victoire du Toulouse FC face au Havre AC (4-1), Zakaria Aboukhlal a marqué les esprits grâce à un geste technique spectaculaire. Interrogé par les médias, Carles Martinez Novell a été invité à commenter la bicyclette acrobatique de son ailier droit. L’entraîneur espagnol n’a pas caché son admiration.

Carles Martinez Novell impressionné par le chef-d’œuvre de Zakaria Aboukhlal

Dès la neuvième minute de jeu, Shavy Babicka a ajusté un centre précis en direction de Zakaria Aboukhlal dans la surface de réparation du Havre AC. Face à la trajectoire du ballon, l’international marocain de 25 ans n’a pas hésité à tenter une bicyclette acrobatique, inscrivant ainsi l’un des plus beaux buts de la saison en Ligue 1. Un geste qui a émerveillé les spectateurs et son entraîneur, Carles Martinez Novell :

« Je sais qu’il est capable de faire ça. Cela fait plusieurs années qu’il évolue avec nous, et tout le monde connaît ses qualités. Zak est prêt, il a du talent. Aujourd’hui, il a été très créatif. C’est vrai que lors du match précédent contre le PSG, il avait manqué certaines occasions, mais à chaque rencontre, il a l’opportunité de marquer. On regarde le football pour voir ce genre de buts ! C’est un superbe but, et je suis très heureux pour lui », a déclaré le coach toulousain.

Zakaria Aboukhlal's bicycle kick. Enjoy. 🚨🚲🇲🇦 pic.twitter.com/QOGkWpAkgj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 23, 2025

Interrogé sur la préparation d’un tel geste à l’entraînement, Carles Martinez Novell a expliqué qu’il s’agissait davantage d’un instinct naturel, même si Aboukhlal s’y essaie parfois : « Met-il souvent ce genre de buts à l’entraînement ? Ce n’est pas un geste que l’on travaille régulièrement, car il y a un risque de blessure (sourire). Mais quand le ballon arrive dans les airs, il tente parfois ce type de frappe. Ce n’est pas surprenant de le voir réussir un tel geste. »