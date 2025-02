Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal savoure sa bicyclette acrobatique face au Havre AC

Ce dimanche, Zakaria Aboukhlal a été l’un des grands artisans de la large victoire du Toulouse FC contre Le Havre AC (4-1). L’ailier droit marocain de 25 ans a inscrit un but spectaculaire grâce à une bicyclette parfaitement exécutée. Après la rencontre, il est revenu sur ce moment exceptionnel au micro de DAZN.

Zakaria Aboukhlal : « Tous les enfants rêvent de marquer ce genre de but »

Il aura fallu un large succès face au Havre AC pour que Zakaria Aboukhlal retrouve le chemin des filets. Son dernier but remontait au 5 janvier 2025, lors de la reprise du championnat face au RC Lens. Pour signer son retour, il n’a pas fait dans la demi-mesure : une bicyclette sublime dès la 9e minute, ouvrant ainsi le score pour le Toulouse FC.

Après la rencontre, l’international marocain a savouré son chef-d’œuvre : « Tous les enfants rêvent de marquer ce genre de but. J’essaie souvent de le faire à l’entraînement, et même depuis que je suis tout petit. Quand j’ai vu le ballon arriver, j’ai immédiatement pensé à tenter cette bicyclette, et je l’ai prise parfaitement. Le plus difficile ? Le timing, c’est l’élément clé pour réussir ce geste. Il faut sauter, se retourner… J’ai eu aussi un peu de chance », a-t-il confié avec fierté.

Zakaria Aboukhlal vise l’Europe avec Toulouse

Grâce à ce but d’anthologie, Zakaria Aboukhlal porte son total à 7 réalisations cette saison. Mais au-delà de ses performances individuelles, il a des ambitions collectives élevées avec le Toulouse FC : « C’est ma troisième saison ici, et je pense que ce club est assez grand et possède les qualités pour viser le top 6. Parfois, il nous manque un peu d’expérience, on fait quelques erreurs, mais tout le monde y croit au club », a-t-il affirmé au micro de DAZN.

Actuellement 10e de Ligue 1 avec 30 points, le Toulouse FC doit enchaîner deux victoires consécutives pour se rapprocher du Top 6 et mettre la pression sur des concurrents directs comme l’Olympique Lyonnais.