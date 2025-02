Vente OM : Un nouveau patron arrive, Pablo Longroia menacé ?

Le président Pablo Longoria pourrait être victime de la vente OM. Alors qu’il est se retrouve au cœur d’une vive polémique en Ligue 1, un nouveau dirigeant est attendu à l’Olympique de Marseille.

Alessandro Antonello va-t-il prendre la place de Pablo Longoria à l’OM ?

L’Olympique de Marseille devrait connaître de nouvelles transformations en son sein. Malgré de nombreux démentis, le principal instigateur de la vente OM, Thibaud Vézirian, assure que le club phocéen est bel et bien en contact avec Alessandro Antonello pour le convaincre de rejoindre la direction de l’OM dans les jours à venir. Cette information a été rapportée par plusieurs médias italiens.

Cette potentielle arrivée suscite alors de nombreuses interrogations, notamment en raison du contexte actuel entourant Pablo Longoria. Le président de l’OM, qui dans la tourmente suite à ses récentes accusations contre l’arbitrage en Ligue 1, va-t-il perdre son poste ? Selon les informations de RMC Sport, qui cite une source proche du club, Alessandro Antonello ne devrait pas prendre la place de Pablo Longoria.

Ce dernier, qui a reçu le soutien de Frank McCourt, devrait rester à la tête de l’OM. Néanmoins, l’arrivée d’Alessandro Antonello s’inscrirait dans le cadre d’une réorganisation de la direction de l’OM. Il devrait notamment succéder à Stéphane Tessier, qui a quitté le club phocéen l’été dernier.

Vente OM : Des liens avec l’Arabie Saoudite qui intriguent

Alessandro Antonello est un dirigeant expérimenté, qui a notamment passé huit ans à la présidence de l’Inter Milan. Durant son mandat, il a considérablement développé les revenus du club italien, ce qui lui a valu d’être régulièrement salué par la presse. L’OM espère donc profiter de son expertise pour franchir un nouveau cap. Ses compétences pourraient s’avérer précieuses dans le processus de rachat du club par l’Arabie Saoudite.

Les liens étroits qu’Alessandro Antonello entretient avec le royaume saoudien suscitent en effet des interrogations. Selon Thibaud Vézirian, le dirigeant italien a de nombreuses relations dans ce pays, ce qui pourrait faciliter les négociations pour la vente OM. Surtout qu’Antonello a été approché à plusieurs reprises pour prendre la tête d’un club saoudien. Son arrivée à Marseille pourrait donc être une étape préalable à un futur projet avec l’Arabie Saoudite

Quoi qu’il en soit, la possible arrivée d’Alessandro Antonello à l’OM sera une étape importante dans la restructuration du club. Ses compétences et son expérience pourraient permettre à l’OM de se développer et d’atteindre de nouveaux objectifs.