Vente OM : Cet indice du rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite

Cela va certes faire 4 ans que courent les rumeurs de la vente de l’OM, mais des mouvements autour de l’écurie phocéenne interpellent. Frank McCourt, pour certains, a déjà acté le rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie Saoudite.

La vente de l’OM toujours dans les petits papaiers

Après la vente du PSG à QSI, la vie au club de la capitale a carrément changé. Les Qataris ont injecté des centaines de millions d’euros dans le club, et cela porte aujourd’hui ses fruits. C’est la formation surpuissante de Ligue 1, où elle s’adjuge le trophée en championnat pratiquement tous les ans. L’OM aspire au même succès, et ce n’est pas avec Frank McCourt qu’il aurait pu y arriver. Pour Thibaud Vézirian, les récents changements sur le Vieux-Port, notamment les mercatos très mouvementés, sont la preuve d’une vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.

Jusque-là, aucune annonce officielle n’a été faite sur le rachat de l’OM, mais quelques indices laissent penser qu’il s’est vraiment passé quelque chose. En effet, la vente de l’OM peut avoir été bouclée depuis un certain temps, et les différents mercatos peuvent être un signal fort de ce changement. Et si ces faits-là ne convainquent pas, alors la présence d’Alessandro Antonello dans la cité phocéenne peut être un autre signe.

Alessandro Antonello, signe du rachat de l’OM ?

Alessandro Antonello est un ancien de l’Inter Milan, l’un des plus grands clubs italiens et européens. Il a la particularité d’être lié aux Saoudiens, et c’est pourquoi il n’est pas si anodin qu’il puisse devenir un dirigeant dans la formation phocéenne. Si la vente de l’OM a effectivement déjà eu lieu, cela expliquerait mieux pourquoi un homme de cette réputation, qui est, de plus, proche de ce pays du Golfe, quitte subitement son club pour négocier une prise de fonction à l’Olympique de Marseille.

Ce rapprochement entre le dirigeant et l’OM a amené Thibaud Vézirian à poser la question : « Quelle est la raison du volte-face soudain d’Alessandro Antonello ? Lui qui était annoncé avec insistance, voire certitude, à l’AS Roma en janvier débarquerait donc en février à Marseille ! Étonnant. À l’Inter Milan, Alessandro Antonello était notamment en charge de la recherche de gros sponsors et partenaires, mais aussi du dossier du stade. » Pour le journaliste, le fait que ce dirigeant négocie dans la cité phocéenne est la preuve que le rachat de l’OM s’est fait et que les nouveaux propriétaires entament de façon subtile le réaménagement de la direction.

Alessandro Antonello viendrait occuper le poste de CEO de l’Olympique de Marseille. Le journaliste va plus loin en affirmant qu’Antonello « pourrait faire le lien avec le projet des futurs propriétaires du club, et notamment l’acquisition de l’Orange Vélodrome », un cas de figure plébiscité par les supporters marseillais. Ces derniers espèrent qu’en cas de vente de l’OM, les nouveaux propriétaires seront également aux commandes du stade Vélodrome.

Le fait qu’Alessandro Antonello traîne autour de la formation phocéenne – il avait assisté à la brillante victoire des Marseillais face à l’AS Saint-Étienne (5-1) – pourrait amener l’équipe à afficher un nouveau visage.