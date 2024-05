L’avenir de l’OM est toujours sur toutes les lèvres pour sa vente possible aux saoudiens cet été, mais une chose semble claire : Pablo Longoria est là pour rester. Alors que les spéculations sur le rachat de l’OM continuent de faire surface, Frank McCourt et son entourage ont affirmé leur soutien sans équivoque au président du club.

La Vente OM s’éloigne avec cette décision de Frank McCourt

McCourt, bien qu’absent lors du dernier match européen de la saison au Vélodrome, reste engagé envers l’Olympique de Marseille malgré les rumeurs persistantes de vente. Son absence ne reflète pas un désintérêt pour le club, mais plutôt une stratégie commerciale en coulisses. Des sources proches du magnat américain ont révélé à RMC Sport que McCourt maintient une relation solide avec Longoria et son équipe, soulignant un « lien permanent et fort » avec le club.

Cette déclaration intervient alors que Stéphane Tessier, le directeur général en place, quittera ses fonctions à la fin de la saison. Son départ, annoncé depuis un moment, semble confirmer le soutien de McCourt à Longoria, qui a récemment affirmé se sentir « revigoré et plein de vitalité » pour l’avenir du club. Les performances européennes récentes et la collaboration avec le conseiller Mehdi Benatia ont renforcé la confiance en l’équipe dirigeante.

Malgré les rumeurs de la vente OM persistantes, l’équipe de direction reste concentrée sur les tâches à venir, notamment les dossiers mercato qui ne vont pas tarder à occuper toute l’actualité du club phocéen. Si McCourt peut sembler distant, ses conseillers restent en contact régulier avec Longoria, preuve ainsi de son engagement continu envers le projet. Le chantier du mercato estival s’annonce colossal et l’OM est déterminé à reconquérir le cœur de ses supporters et à rivaliser à nouveau sur la scène nationale dans la course au titre.

Les saoudiens annoncés aux trousses de l’Olympique de Marseille ne confirmant aucune intention réelle de prendre les commandes de ce club, Pablo Longoria demeurera à son post avec le plein soutien de Frank McCourt et de son équipe. La vente de l’OM peut certes encore intervenir, mais la lecture des évènements ne le présage pas.