Stade Brestois : Éric Roy se méfie des qualités de l’USL Dunkerque

L’USL Dunkerque représente un sérieux défi pour le Stade Brestois, qui s’apprête à disputer les quarts de finale de la Coupe de France. Conscient de la menace que représente cette équipe, Éric Roy abordera cette rencontre avec prudence et humilité.

Éric Roy ne sous-estime pas l’USL Dunkerque

Après avoir éliminé l’AJ Auxerre et le LOSC Lille, l’USL Dunkerque s’impose comme un adversaire redoutable en Coupe de France. Actuellement en forme en Ligue 2, les Dauphins bleus se présentent comme un véritable obstacle pour les Brestois. Éric Roy, bien conscient du danger, prépare son équipe avec sérieux afin d’atteindre le tour suivant :

« Forcément, on a envie de continuer l’aventure en Coupe de France. On a étudié cette équipe de Dunkerque et identifié de nombreuses qualités dans son jeu. On ne les affrontera pas avec un sentiment de supériorité. Mais ce sera un beau challenge de dépasser ce record du club en atteignant les demi-finales », a déclaré l’entraîneur du Stade Brestois.

Malgré son ambition, Éric Roy reste méfiant face aux performances de Dunkerque : « Contre Lille ou Auxerre, Dunkerque a prouvé qu’il s’agissait d’une belle équipe. Ils surperforment avec un effectif de qualité et développent un jeu fluide. Ils n’ont aucun complexe et jouent leur football sans retenue. »

L’entraîneur du Stade Brestois attend donc une belle réaction de ses joueurs, à l’image de leur prestation contre le RC Strasbourg le week-end dernier. « On sait déjà que ce sera compliqué. À nous de trouver les solutions pour les contrer. Les joueurs ont l’occasion de prouver, comme face à Strasbourg, qu’ils savent relever la tête après la lourde défaite contre Paris en Ligue des Champions », a conclu Éric Roy.