Mercato PSG : C’est scellé pour Gianluigi Donnarumma au Paris SG !

Le PSG et Gianluigi Donnarumma sont sur le point de trouver un accord définitif pour une prolongation de son contrat. Les négociations avancent entre l’international italien et les dirigeants du Paris SG.

Mercato PSG : Accord entre le Paris SG et Gianluigi Donnarumma ?

Après un début de saison difficile et la rude concurrence de Matvey Safonov, Gianluigi Donnarumma a su rebondir et enchaîne désormais les performances convaincantes. L’international italien envisage donc de prolonger son contrat avec le Paris SG, qui court actuellement jusqu’en juin 2026. Des discussions sont en cours depuis l’été dernier entre l’entourage du joueur et la direction parisienne.

Début février, RMC Sport a révélé que les dirigeants du PSG et Gianluigi Donnarumma n’ont pas encore trouvé d’accord en raison d’un désaccord sur le plan salarial. Le PSG a changé son modèle de rémunération, ce qui n’a pas encore été accepté par la famille Raiola, qui gère les intérêts de Gianluigi Donnarumma. Désormais, les nouveaux contrats signés par Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, comprennent une partie fixe et une partie variable en fonction des performances et des matchs joués.

Lors d’un entretien accordé au média italien Chiamarsi Bomber, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a fait le point sur l’état des négociations avec le PSG. Selon lui, les discussions avancent, mais les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif.

Le clan Donnarumma a accepté la nouvelle politique du Paris SG. L’international italien et les pensionnaires du Parc des Princes vont accélérer les négociations pour parvenir à un accord définitif quant au salaire et à la durée du contrat du gardien parisien.

« À la lumière des règles imposées par l’UEFA, le club opère un virage à 180 degrés d’un point de vue financier, passant d’une masse salariale totale de plus de 500 millions d’euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en matière de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse de la prolongation, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour l’instant, il n’y a pas d’urgence. », a expliqué Enzo Raiola.

Sauf retournement de situation, Gianluigi Donnarumma va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain avant la fin de la saison.