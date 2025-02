Montpellier HSC : Andy Delort, une adaptation plus compliquée que prévu

Les contre-performances d’Andy Delort avec le Montpellier HSC en Ligue 1 continuent d’alimenter les débats dans les médias sportifs en France. Ses statistiques montrent qu’il est encore loin des attentes des dirigeants et des supporters du MHSC.

Andy Delort, un retour en Ligue 1 qui interroge

Recruté en janvier dernier en provenance du MC Alger pour pallier le départ d’Akor Adams et renforcer la ligne offensive du Montpellier HSC, Andy Delort peine à convaincre. Connu comme un buteur redoutable, il était censé apporter son efficacité devant le but pour aider le club dans la lutte pour le maintien.Certes, il était attendu que Delort ait besoin d’un temps d’adaptation, puisqu’il n’avait plus évolué en Europe depuis son départ pour le Qatar en 2023. Cependant, après plusieurs matchs, il ne semble toujours pas avoir retrouvé son rythme.

Malheureusement, le bilan est préoccupant. Après quatre matchs en Ligue 1, l’attaquant algérien n’a toujours pas trouvé le chemin des filets sous le maillot montpelliérain. Malgré sa place de titulaire dans le dispositif de Jean-Louis Gasset, il peine à retrouver son efficacité d’antan. Cette situation commence à frustrer certains supporters, d’autant plus que Montpellier reste lanterne rouge du championnat.

📊 Avec 15 duels perdus sur 23 disputés, Andy Delort est le joueur ayant perdu le plus de duels lors de #OGCNMHSC. #TeamMHSC pic.twitter.com/TOBP25fjVj — MHSC Database (@MHSCdatabase) February 23, 2025

Des statistiques inquiétantes

Selon les données publiées par MHSC Database, Andy Delort a perdu 15 duels sur 23 disputés lors du match face à l’OGC Nice, faisant de lui le joueur ayant perdu le plus de duels dans cette rencontre. Cette statistique illustre ses difficultés à s’imposer physiquement et à peser sur les défenses adverses.

L’attaquant algérien a sans doute besoin de temps pour s’adapter au rythme intense de la Ligue 1 après son passage hors d’Europe. Toutefois, alors que la saison touche à sa fin, cette période d’adaptation tardive pourrait s’avérer coûteuse pour Montpellier HSC, qui lutte pour sa survie dans l’élite.