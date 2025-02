Formation ASSE : Saint-Etienne rivalise avec City et le Bayern

L’ASSE continue de briller sur la scène internationale grâce à son savoir-faire en matière de formation. Selon une étude du Centre International d’Étude du Sport (CIES), le club ligérien se classe parmi les meilleurs clubs formateurs en Europe, aux côtés de Manchester City et du Bayern Munich.

ASSE : Une tradition de formation toujours d’actualité

Depuis plusieurs décennies, l’ASSE a bâti sa réputation sur son centre de formation, qui a vu éclore de nombreux talents. De la génération dorée des années 1970 à aujourd’hui, le club stéphanois a toujours misé sur la formation pour assurer sa pérennité et alimenter le football français et européen en joueurs de qualité.

La dernière étude du CIES confirme cette tendance. L’AS Saint-Étienne se classe 14e club formateur en Europe, avec 81 joueurs formés évoluant dans les cinq grands championnats européens depuis la saison 2005-2006. Un chiffre impressionnant qui témoigne du travail de fond réalisé par le club, malgré ses difficultés actuelles dans l’élite.

Saint-Étienne au niveau des plus grands clubs européens

Si les mastodontes du football mondial comme le Real Madrid (166 joueurs formés), le FC Barcelone (156) et le PSG (111) dominent ce classement, l’AS Saint-Etienne parvient à se hisser à hauteur de clubs prestigieux. En effet, les Verts font jeu égal avec Manchester City (81 joueurs formés) et devancent des institutions comme le Bayern Munich, l’AS Rome et l’AC Milan (80 joueurs chacun), ainsi que la Juventus (78) et Arsenal (77).

Au niveau national, l’ASSE figure parmi les références. Si l’Olympique Lyonnais (103 joueurs), l’AS Monaco (88) et le FC Nantes (84) sont devant, les Verts surclassent plusieurs clubs historiques tels que Montpellier, le RC Lens, l’AJ Auxerre, Le Havre et surtout l’OM, qui n’a formé que 58 joueurs.

Une formation qui continue de produire des talents

Le rapport du CIES ne se contente pas de comptabiliser les joueurs formés, il analyse également leur impact. Ainsi, les joueurs issus du centre de formation de l’ASSE ont cumulé 425 370 minutes de jeu dans les championnats du Big Five, dont 36 % sous les couleurs stéphanoises. Cela démontre que le club continue de faire confiance à ses jeunes et de leur offrir du temps de jeu.

Saint-Etienne prouve ainsi qu’elle reste une référence en matière de formation. Ce classement confirme la qualité du travail réalisé au centre de formation et l’importance de cette politique pour l’avenir du club. Reste maintenant à transformer ce vivier de talents en succès sportifs pour retrouver les sommets du football français.