Mercato PSG : Le Paris SG déniche le successeur de Luis Campos

Le PSG pourrait perdre son directeur sportif, Luis Campos. L’Arabie Saoudite lui offre un pont d’or, la direction du Paris SG aurait déjà trouvé son successeur.

Mercato PSG : Luis Campos sur le départ du Paris SG ?

L’avenir de Luis Campos au PSG demeure incertain. Son contrat arrive à échéance en juin prochain et, face à l’intérêt de nombreux clubs et d’une offre mirobolante venue d’Arabie Saoudite, un départ du conseiller sportif parisien n’est plus une hypothèse à écarter. Le Paris SG, conscient de cette menace, aurait déjà pris les devants en contactant un potentiel successeur.

Luis Campos a insufflé une nouvelle dynamique au Paris Saint-Germain en tant que conseiller sportif depuis sa nomination en 2022. Recruté pour succéder à Leonardo, il a d’abord mené à bien la mission de prolonger Kylian Mbappé. Le Portugais entretient également de bonnes relations avec le technicien du Paris SG, Luis Enrique. Les deux hommes discutent souvent des profils de joueurs à recruter lors de chaque marché des transferts.

Mais le contrat de Luis Campos approche de son terme et un départ se précise. Le dirigeant portugais n’a pas encore prolongé son bail avec le PSG. Arsenal et Chelsea courtisent le conseiller sportif du PSG. De plus, selon les informations de Le Parisien, l’Arabie Saoudite a formulé une offre pharaonique pour attirer Luis Campos : un contrat de 10 ans assorti d’un salaire annuel de 20 millions d’euros. Une offre qui met la pression sur le Paris Saint-Germain.

Pour éviter toute surprise désagréable, le PSG aurait pris contact avec son potentiel successeur, Andrea Berta. L’ancien dirigeant de l’Atlético de Madrid, libre depuis début 2025, figure en bonne place dans les plans du PSG pour anticiper un éventuel départ de Luis Campos. Pour le moment, le club de la capitale n’a pas encore formulé une offre concrète à l’Italien.