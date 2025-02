Angers SCO : Alexandre Dujeux sous le charme de Marius Courcoul

Détecté dans l’équipe réserve d’Angers SCO par Alexandre Dujeux, Marius Courcoul commence déjà à s’imposer. Grâce à ses qualités défensives et à son adaptation rapide, il séduit l’entraîneur angevin, notamment lors du match de Coupe de France face au Stade de Reims.

Quand Alexandre Dujeux compare Marius Courcoul à Lilian Thuram

Le 22 février dernier, Marius Courcoul a fait ses débuts professionnels en Ligue 1 avec Angers SCO contre l’AS Saint-Étienne. Entré en jeu pour les 13 dernières minutes, il a contribué à un match spectaculaire qui s’est soldé sur un score de 3-3. Ses premières performances ont rapidement convaincu Alexandre Dujeux, qui lui a renouvelé sa confiance en Coupe de France face au Stade de Reims. Lors de cette rencontre, le jeune joueur a une nouvelle fois fait preuve d’efficacité, un point particulièrement apprécié par son entraîneur :

« J’ai fait tourner, non pas pour faire plaisir, mais pour récompenser des joueurs que je trouvais méritants, notamment après le match contre Saint-Étienne. Si j’ai aligné Marius, c’est parce que je pensais qu’il pouvait apporter quelque chose, et je suis satisfait de sa prestation. C’est une belle entrée en matière pour lui après son apparition dimanche. Il a joué 75 minutes, et c’est très bien. »

Face au Stade de Reims, Marius Courcoul a été utilisé au poste de latéral droit, alors qu’il a été formé comme milieu central ou défenseur central. Interrogé sur ce choix, Alexandre Dujeux a expliqué sa décision : « Dans notre groupe, comme nous avons beaucoup de milieux de terrain, il évolue souvent sur le côté droit à l’entraînement. Il s’adapte très bien. Quand on débute, on ne joue pas toujours à son poste de prédilection. »

À seulement 18 ans, le jeune joueur a affiché un charisme et une assurance qui rappellent Lilian Thuram, comme l’a souligné son coach : « Lilian Thuram a évolué latéral droit pendant des années en équipe de France, alors qu’il préférait jouer dans l’axe. Il a été champion du monde et champion d’Europe : il n’a pas perdu son temps. Marius a montré des choses très intéressantes et, lui non plus, n’a pas perdu son temps. »