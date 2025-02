LOSC vs PSG : Le point sur le groupe de Lille avant le Paris SG

Le groupe de Lille retrouve de la vigueur avant la rencontre face au PSG. Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, pourra compter sur les retours de plusieurs cadres pour défier le Paris SG.

PSG vs LOSC : Trois forfaits et plusieurs retours à Lille avant le Paris SG

Le LOSC affrontera le PSG ce samedi au Parc des Princes pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Un choc de haut niveau entre le leader et le quatrième du championnat. Ces deux formations sont toutes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

En conférence de presse ce jeudi 27 février 2025, le technicien du LOSC, Bruno Genesio, a fait le point sur son groupe disponible pour cette affiche contre les Parisiens. Et les nouvelles sont très bonnes. En effet, plusieurs joueurs importants font leur retour à Lille : Rémy Cabella, Ethan Mbappé, Ismaily, Osame Sahraoui et Mitchel Bakker sont de nouveau disponibles après avoir manqué les dernières rencontres pour cause de blessure, de maladie ou de suspension. Ces retours constituent un renfort de taille pour le groupe lillois à l’approche de ce match important.

Toutefois, l’infirmerie du LOSC n’est pas totalement vide. Certains blessés de longue date restent indisponibles pour cette rencontre face au PSG. Il s’agit d’Edon Zhegrova, toujours en phase de rééducation pour sa pubalgie, de Samuel Umtiti, qui poursuit les soins pour sa blessure au mollet, et de Tiago Santos, également en rééducation suite à son problème au genou. Ces trois joueurs sont donc les seuls absents pour le déplacement à Paris.