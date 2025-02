Actu OM : En difficulté, Pablo Longoria reçoit un soutien inattendu

Dans l’actualité de l’OM, l’affaire Pablo Longoria occupe une place de choix. Lourdement sanctionné pour ses propos polémiques, le président de l’Olympique de Marseille n’est pas isolé. Il a reçu le soutien d’une icône du championnat français.

OM : Guy Roux vole au secours de Pablo Longoria

Le président de l’OM, Pablo Longoria, traverse une période difficile. Après son coup de sang contre l’arbitrage à Auxerre, il a été lourdement sanctionné par la LFP, écopant de 15 matchs de suspension. Une sanction qui l’éloigne du banc de touche et des vestiaires jusqu’à la 5e journée de la saison prochaine.

Cette décision, approuvée par de nombreux acteurs du football français, semble avoir isolé Pablo Longoria. Cependant, il a également reçu le soutien de personnalités respectées du milieu, à l’image de Guy Roux. L’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre a exprimé sa solidarité envers Longoria, le décrivant comme étant « en très grande difficulté humaine ».

Il a appelé le président de l’OM à prendre du recul et à se ressourcer auprès de sa famille. « Il faut qu’il se reprenne. S’il peut prendre 3-4 jours avec sa famille et s’isoler, il reviendra ensuite tout neuf et tout le monde oubliera ces 10 minutes malheureuses », a-t-il déclaré sur Sud Radio. Ce message de soutien, inattendu apporte sans doute un peu de réconfort à Pablo Longoria, qui se retrouve au centre d’une tempête médiatique et sportive.