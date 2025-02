PSG : Gonflé à bloc, Luis Enrique lance un avertissement clair à Liverpool !

À quelques jours du coup d’envoi des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2024-2025, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, s’est exprimé sur le choc tant attendu entre son équipe et les Reds de Liverpool. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le technicien espagnol est très confiant.

Luis Enrique le promet, le PSG va faire trembler Liverpool !

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après son festival offensif contre le Stade Briochin (7-0), mercredi soir à Rennes, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique continue sa progression. À quelques jours d’affronter le leader de la Premier League, Liverpool, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le coach espagnol a affiché sa satisfaction et son ambition avant d’affronter les hommes d’Arne Slot.

« Sur les trois derniers matchs, 17 buts, quand même, ce n’est pas mal du tout. Parfois, quelques critiques me font rire maintenant, mais en tout cas, on va continuer de s’améliorer, de se renforcer pour aller jusqu’au bout. On ne va pas être saisis de peur et baisser les bras, mais en tout cas, voilà, c’est l’idée de l’équipe, l’objectif », a déclaré le successeur de Christophe Galtier au micro de BeIN Sports.

Concernant la double confrontation à venir contre les Reds, Luis Enrique reconnaît la qualité de l’équipe anglaise, mais reste confiant dans la capacité de ses garçons à créer l’exploit.

« Si on regarde Liverpool, pour qui en théorie c’est une année de transition, il y a un entraîneur de haut niveau, et c’est une des meilleures équipes d’Europe, avec les résultats, ils sont classés en tête, etc. Mais je crois que nous serons dans la compétition, et nous allons leur donner du fil à retordre. L’objectif, c’est de combattre jusqu’au bout », a expliqué l’ancien coach du Barça, Luis Enrique. Rendez-vous mardi prochain au Parc des Princes pour le premier acte de ce duel européen.