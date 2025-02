ASSE : Terrible nouvelle pour Saint-Etienne avant l’OGC Nice ?

À un peu plus de 24h de retrouver l’OGC Nice, l’ASSE pourrait devoir composer sans Pierre Ekwah. Touché au mollet, le milieu de terrain est incertain, une mauvaise nouvelle pour les Verts en pleine lutte pour leur maintien.

ASSE – OGC Nice : Pierre Ekwah, une blessure qui tombe mal

Depuis son arrivée en prêt de Sunderland, Pierre Ekwah s’est rapidement imposé comme un joueur incontournable de l’ASSE. À 22 ans, ce milieu de terrain franco-ghanéen a disputé 19 des 20 matchs de la saison en tant que titulaire, et a démontré une régularité et une solidité précieuses pour l’équipe.

Son impact se fait sentir tant dans la récupération du ballon que dans la transition offensive, apportant un équilibre essentiel au collectif stéphanois. Malheureusement, il pourrait manquer le choc du samedi face à l’OGC Nice, un match crucial pour l’AS Saint-Etienne. Touché au mollet lors de la séance d’entraînement du jeudi, Ekwah a dû alléger son programme pour ménager sa blessure.

Bien que déterminé à participer au match contre Nice, son état physique suscite des interrogations. Son absence représenterait un véritable casse-tête pour Eirik Horneland, surtout face à une équipe niçoise solide et bien organisée. La présence de Pierre Ekwah au milieu de terrain pourrait être déterminante pour contrer les offensives adverses et stabiliser le jeu des Verts.

Quelles alternatives pour Eirik Horneland ?

Si Pierre Ekwah devait déclarer forfait, l’entraîneur norvégien disposerait de plusieurs options pour réorganiser son milieu de terrain. Habituellement positionné dans un rôle plus offensif, Florian Tardieu possède l’expérience et l’intelligence tactique nécessaires pour évoluer en tant que milieu défensif. Son repositionnement en sentinelle pourrait apporter une stabilité défensive accrue.

Maxime Bernauer pourrait être une autre option pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Bien que principalement utilisé en défense, Bernauer a déjà évolué au milieu de terrain par le passé. Son intégration à ce poste serait un pari risqué, mais pourrait offrir une solution temporaire en attendant le retour de Pierre Ekwah.

Un calendrier chargé pour l’AS Saint-Etienne

L’éventuelle absence de Pierre Ekwah intervient à un moment critique de la saison. Après la réception de l’OGC Nice, l’ASSE devra affronter deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien : Le Havre et Montpellier. Ces rencontres s’annoncent décisives, et la présence d’un milieu de terrain aussi influent que Ekwah serait un atout majeur pour aborder ces échéances avec sérénité.

La possible indisponibilité de Pierre Ekwah pour le match contre l’OGC Nice constitue une préoccupation majeure pour l’AS Saint-Étienne. Eirik Horneland devra faire preuve de créativité et d’adaptabilité pour pallier cette absence et maintenir l’équilibre de son équipe dans une période où chaque point compte pour assurer le maintien en Ligue 1.