OM – FC Nantes : Fin de disette à Marseille ? Les Canaris face à leur histoire

Le FC Nantes se rend au Vélodrome ce dimanche (20h45) avec un défi de taille : mettre fin à une série de résultats défavorables contre l’OM. Les Canaris n’ont plus battu les Phocéens depuis 2020 et espèrent enfin renverser la tendance face à un adversaire historique.

OM – FC Nantes : Un duel marqué par des confrontations mémorables

OM – FC Nantes, c’est une affiche emblématique du football français. Depuis plusieurs décennies, les deux clubs ont livré des rencontres spectaculaires, parfois marquées par des écarts impressionnants. L’OM a notamment infligé une défaite historique aux Canaris en 1991 avec un retentissant 6-0 à la Beaujoire.

Nantes a, lui aussi, connu des succès marquants, à l’image du 5-0 infligé aux Marseillais en 1987. Cependant, ces dernières années, le rapport de force a clairement penché en faveur de Marseille.

Depuis leur dernier succès en 2020 (1-3 au Vélodrome), les Nantais ont enchaîné les contre-performances face aux Phocéens. À chaque affrontement, ils peinent à faire jeu égal, en subissant la pression d’un OM souvent plus incisif et déterminé.

Un Marseille en quête de points, un FCN en manque de confiance

L’OM, toujours en lutte pour une place européenne, aborde cette rencontre avec un objectif clair : s’imposer à domicile. Malgré une saison en dents de scie, les Marseillais restent solides au Vélodrome et voudront confirmer leur supériorité face aux Canaris.

Avec un effectif renforcé et un public acquis à leur cause, les hommes de Roberto De Zerbi ont tous les atouts pour poursuivre leur série d’invincibilité face à FC Nantes. De leur côté, les Canaris traversent une période compliquée. L’irrégularité de leurs performances et un manque d’efficacité offensive les empêchent de véritablement décoller en championnat.

Face à un OM toujours dangereux, la mission s’annonce périlleuse, mais pas impossible. Le FC Nantes devra afficher une solidité défensive sans faille et exploiter la moindre opportunité pour espérer créer la surprise.

Un exploit du FC Nantes pour briser la malédiction ?

Mettre fin à cette disette face à Marseille serait un signal fort envoyé par le FC Nantes. Les Canaris devront puiser dans leur histoire et retrouver l’agressivité qui leur a permis de s’imposer en 2020 au Vélodrome.

Avec une concentration maximale et un réalisme accru, ils peuvent rêver d’un exploit qui relancerait leur saison. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille laissera filer des points à domicile, ou si la suprématie phocéenne se poursuivra face à des Nantais en quête de rédemption.