Vente OM : Frank McCourt démissionne, la vente relancée !

Frank McCourt a-t-il finalement pris la décision d’acter le dossier Vente OM ? Une importante décision de l’Américain a fuité.

Soupçonné depuis plusieurs mois de travailler en coulisse sur la Vente OM, Frank McCourt a toujours nié avoir envie de céder le club marseillais qu’il a racheté en octobre 2017 à Margarita Louis-Dreyfus pour 45 millions d’euros. Mais une information relayée ce jeudi par plusieurs médias dont RMC Sport pourrait relancer tout le dossier et mettre le feu à Marseille. En effet, selon les renseignements recueillis par la source, l’homme d’affaires américain aurait démissionné de son poste au sein du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille, et donc de son statut de président de ce même conseil.

Frank McCourt a été remplacé à ce poste par un proche, Jeffrey James Ingram alors que Barry Frederick Cohen a lui hérité du poste de président de ce conseil de surveillance. D’après la même source, la nouvelle a été officialisée en secret ces derniers jours au sein de la direction de l’OM. Simple décision technique ou preuve d’une vente du club phocéen ? À Marseille, les langues commencent déjà à se délier sur les intentions du propriétaire du Marathon de Los Angeles.

De passage en conférence de presse il y a quelques jours, Pablo Longoria a évoqué une nouvelle fois les rumeurs autour du dossier Vente OM. Même s’il a tenté de les démentir, le président de l’Olympique de Marseille a confirmé sans le vouloir que Frank McCourt ne comptait plus investir dans la formation marseillaise. Le dirigeant espagnol a notamment déclaré :

« On a l’ambition. Mais le football, si on parle d’ambition comme de l’argent, dans ce cas, aucun club allemand ne peut être compétitif en Europe, aucun espagnol avec le contrôle économique… Pour moi l’ambition ce n’est pas l’argent (…) Si avoir de l’ambition c’est mettre chaque saison 100 millions d’euros, moi je ne crois pas en ce type de football, pour dire la vérité. Je crois que nous, équipe de direction, on doit chercher toutes les saisons à trouver de l’argent, de trouver comment faire un effectif encore plus compétitif (…) Je ne crois pas en un football où un propriétaire arrive avec 200 millions d’euros pour faire des choses. »

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, un journaliste américain avait déjà révélé, il y a quelques mois, que la vente de l’OM était bel et bien dans les tuyaux. En effet, Craig Calcaterra, un journaliste américain, assurait sur Twitter que l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille souhaitait passer la main à un autre investisseur à la tête du club français. Calcaterra affichait toutefois ses doutes sur la possibilité de McCourt de tirer de cette vente le montant qu’il souhaite. Le journaliste américain déclarait notamment :

« Non pas que je m'intéresse au football européen, mais on m'a juste dit que, il y a quatre jours, l'ancien propriétaire des Dodgers, Frank McCourt, a changé l'Olympique de Marseille de New York en Delaware LLC. Les Français pensent que c'est un présage d'une vente. Comme l'a rapporté The Athletic en mars, Marseille a perdu 500 millions d'euros depuis que McCourt l'a acheté en 2016 (...) Des demandes de vente de McCourt ont été faites. Malgré les déclarations publiques de McCourt, il est largement répandu qu'il veut vendre, mais qu'il a besoin d'une ÉNORME plus-value pour se soustraire à ses dettes. Je me demande si McCourt peut réussir ce tour deux fois. »