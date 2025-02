Mercato OM : Une offre arrive pour Valentin Rongier, négociations en cours

Malgré sa relégation sur le banc de touche, Valentin Rongier reste un pilier de l’OM. Sa direction compte d’ailleurs le prolonger et prépare déjà son offre.

Mercato : L’OM va transmettre une offre prolongation à Valentin Rongier

Valentin Rongier, de retour après une grave blessure au genou, a retrouvé sa place au sein de l’Olympique de Marseille. Cependant, l’arrivée d’Ismaël Bennacer, durant le mercato de janvier, a bouleversé la hiérarchie dans l’entrejeu, le reléguant sur le banc. À 30 ans, et à une année de la fin de son contrat, son avenir à l’OM est désormais en suspens. Cette situation ne plait guère à la direction marseillaise

Le président Pablo Longoria, désireux de conserver le milieu de terrain français, a d’ailleurs entrepris des démarches afin de renouveler son bail. La Provence confirme cette tendance, assurant que les discussions entre les deux parties ont débuté, et que l’OM soumettra prochainement une offre de prolongation au joueur. Cependant, rien n’est encore acquis dans ce dossier, Valentin Rongier émet quelques doutes quant à son futur à Marseille.

Il attend des garanties sur rôle à l’Olympique de Marseille

Le manque de temps de jeu, conséquence de l’arrivée d’Ismaël Bennacer, pèse dans sa réflexion. Valentin Rongier n’a débuté que deux des six derniers matchs de championnat. Cette relégation sur le banc de touche, couplée à son désir d’une expérience à l’étranger, pourrait le pousser vers la sortie lors du prochain mercato d’été.

Les prochaines semaines sera donc déterminantes pour l’issue de ce dossier sensible. Valentin Rongier souhaite connaître son rôle au sein de l’équipe avant de prendre une décision finale. L’OM devra le convaincre de sa place dans le projet pour le conserver le plus longtemps possible. Les discussions se poursuivent entre chaque camp.