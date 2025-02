Mercato LOSC : Lucas Chevalier vers l’Italie cet été ?

Le gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier, suscite l’intérêt de nombreux cadors européens suite à ses belles performances cette saison avec Lille. Un géant italien s’active pour le déloger lors du prochain mercato estival.

Mercato LOSC : Lucas Chevalier suivi de près en Italie

Lucas Chevalier pourrait bien faire ses valises cet été. Le gardien de but du LOSC serait dans le viseur d’un club italien en quête de renfort à ce poste. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2027, Lucas Chevalier réalise une belle saison avec les Dogues.

À 23 ans, le portier français attise les convoitises des grands clubs européens et pourrait être l’une des sensations du prochain mercato estival. Son nom circulerait en Italie, où un club de Serie A envisage de s’attacher ses services.

Selon les informations de Tuttosport, l’AC Milan surveille de près le gardien lillois. Le club lombard aurait identifié Lucas Chevalier comme un successeur potentiel de Mike Maignan. Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore prolongé son contrat avec les Milanais.

Avec 10 clean sheets et 35 apparitions cette saison, Lucas Chevalier pourrait rapporter gros au LOSC. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros. Mais les dirigeants de Lille exigeraient au moins 45 millions d’euros pour céder leur pépite.

La concurrence est rude pour la signature de Lucas Chevalier. Selon les informations de TBR Football, trois cadors de Premier League s’intéressent au gardien de but du LOSC : Tottenham, Manchester United et Chelsea. Des géants européens comme le Real Madrid, Manchester City, le PSG, Newcastle United, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid suivraient également de près le gardien de but lillois.