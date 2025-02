Stade de Reims : 7 joueurs absents pour le déplacement à Monaco

Ce vendredi soir, le Stade de Reims se rendra au stade Louis-II pour défier l’AS Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Mais pour cette rencontre cruciale, le club champenois devra composer sans plusieurs joueurs, au moins sept.

Une hécatombe au Stade de Reims avant d’affronter Monaco

La situation au Stade de Reims devient préoccupante. Alors que l’équipe semblait bien partie pour décrocher une place en coupe d’Europe, elle a brutalement chuté au classement. Désormais 15e avec 22 points, le club champenois flirte dangereusement avec la zone rouge et risque une relégation en Ligue 2 si l’AS Saint-Étienne, Le Havre AC ou le Montpellier HSC parviennent à redresser la barre.

Dans ce contexte, une victoire contre l’AS Monaco est impérative pour s’éloigner de la zone de relégation. Mais l’entraîneur Samba Diawara devra faire face à une cascade d’absences. En effet, le technicien malien a dévoilé son groupe pour ce déplacement, et plusieurs cadres manquent à l’appel.

📋 Les 21 rémois convoqués par 𝘚𝘢𝘮𝘣𝘢 𝘋𝘪𝘢𝘸𝘢𝘳𝘢 pour affronter 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 ce soir ! ⚔️#ASMSDR #GoSDR pic.twitter.com/VflkJdqFQy — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 28, 2025

Quels joueurs absents pour Monaco – Reims ?

Parmi les absents confirmés figurent Nhoa Sangui et Gabriel Moscardo, auxquels s’ajoutent Yaya Fofana, Reda Khadra, Mohamed Daramy et Jordan Siebatcheu, tous indisponibles pour diverses raisons. De plus, Cédric Kipré est toujours suspendu et ne pourra pas participer à la rencontre.

Avec ces nombreuses absences, Samba Diawara devra faire des choix tactiques précis pour aligner une équipe compétitive. Cependant, une bonne nouvelle vient éclaircir le tableau : Abdoul Koné fait son retour dans le groupe et pourrait apporter une option supplémentaire à l’entraîneur rémois.