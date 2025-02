OM : Geoffrey Kondogbia met la pression avant le match contre Nantes

Le milieu de terrain de l’OM, Geoffrey Kondogbia, s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour lui d’aborder le prochain match contre le FC Nantes et la sanction infligée à Pablo Longoria pour ses propos contre l’arbitrage.

OM : Le message fort de Geoffrey Kondogbia avant le duel face à Nantes

L’Olympique de Marseille a subi une lourde défaite (3-0) à Auxerre samedi dernier, une contre-performance qui a été éclipsée par les polémiques autour de Pablo Longoria. Les Phocéens doivent rapidement se ressaisir rapidement et renouer avec la victoire ce dimanche face au FC Nantes, lors de la 24e journée de Ligue 1.

L’OM, qui reste solide à domicile, doit impérativement s’imposer face aux Canaris pour se relancer et distancer l’OGC Nice, son concurrent direct. Geoffrey Kondogbia a d’ailleurs insisté sur l’importance de cette rencontre. « Il va falloir prendre les 3 points dimanche contre Nantes », a-t-il indiqué.

Un appel à l’apaisement après les polémiques sur l’arbitrage

Ce choc OM-Nantes se déroulera dans un contexte tendu, marqué par les polémiques autour de l’arbitrage et les sanctions infligées à Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli. Geoffrey Kondogbia a déploré ces suspensions, mais il a également appelé à tourner la page et à se concentrer sur le terrain. « Ça fait du mal à notre football ! Parce qu’on voit de nombreuses déclarations, qui font du mal à notre championnat de France », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain de l’OM souligne que les polémiques et les déclarations nuisent au football français. Il appelle donc à l’apaisement, indiquant que le climat actuel pourrait avoir des conséquences négatives pour la Ligue 1. Malgré les turbulences, les joueurs de l’OM doivent se concentrer sur le terrain et obtenir les trois points face à Nantes. Une victoire permettrait de relancer l’équipe et d’apaiser les tensions.