Montpellier HSC vs Stade Rennais : Habib Beye prévient le MHSC !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, lance un sérieux avertissement à Montpellier HSC avant la rencontre en Ligue 1. Le SRFC se déplace pour ramener les trois points à la maison.

Montpellier HSC vs Stade Rennais : Le SRFC va-t-il battre le MHSC ?

Le Stade Rennais est en déplacement au stade de la Mosson ce dimanche pour affronter Montpellier HSC pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Le SRFC cherche une nouvelle victoire pour continuer sa montée vers le haut du tableau tandis que le MHSC veut quitter la zone rouge.

Rennes reste sur un bilan de trois victoires et une défaite lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. En conférence de presse avant cette rencontre, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, s’est prononcé sur l’état d’esprit de ses joueurs. Les Rouge et Noir sont déterminés à battre les Montpelliérains pour glaner les trois points.

« Nous, ce qu’on doit maintenir, c’est la dynamique, l’humeur du groupe (…) Moi, je suis à 200 % sur ça. Après Lille, il n’y a pas eu de coup d’arrêt. Il y a juste eu un résultat qui ne devait pas entacher notre dynamique positive (…) On veut maintenir notre perspective d’avancer (…) Montpellier est un match à gagner pour maintenir cette dynamique. », a déclaré le technicien rennais.

Et les nouvelles sont bonnes pour Rennes avant ce choc. Habib Beye dispose d’un effectif presque au complet pour défier Montpellier HSC. « La bonne nouvelle, c’est qu’on a presque tout le monde… Tout est ok concernant l’effectif. On n’a pas de problématiques à part celle que vous connaissez de longue date pour Alidu Seidu. Il y a quand même Andres Gomez qui est touché à une cheville et qui est dans un processus de réhabilitation. Il ne sera pas disponible. », a-t-il expliqué.

Pour cette rencontre contre le MHSC, la nouvelle recrue hivernale, Anthony Rouault, sera titulaire. Depuis son arrivée à Rennes, le défenseur français n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec les Rennais en raison de pépins physiques.