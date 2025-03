Mercato OM : Leonardo Balerdi sur le départ ? Les raisons d’un possible transfert

Arrivé à l’été 2020, Leonardo Balerdi s’est rapidement imposé comme un pion essentiel de la défense de l’OM. Mais après cinq de bons et loyaux services, l’international argentin pourrait changer d’air dans quelques mois.

Mercato OM : Roberto De Zerbi fan de Leonardo Balerdi, mais…

Capitaine de l’équipe construite par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a mis quelques semaines à pleinement convaincre son entraîneur. Le successeur de Jean-Louis Gasset apprécie énormément l’international argentin, mais le technicien italien connaît aussi ses « limites » et ses fragilités.

Si l’Olympique de Marseille doit monter en puissance, ce sera avec un capitaine plus solide et charismatique. Højbjerg, Ismaël Bennacer ou Adrien Rabiot sont de sérieux candidats au poste, bien plus que Balerdi, qui pourrait faire ses bagages pour quitter la Cité phocéenne lors du prochain mercato estival.

L’OM vise un gros chèque avec Balerdi

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec l’OM, Leonardo Balerdi pourrait être tenté par un nouveau défi loin de la Ligue 1. À 26 ans, le compatriote de Lionel Messi intéresse plusieurs clubs anglais et italiens et pourrait donc décider que c’est le moment de Marseille. Grâce à ses performances solides en Ligue 1 et sur la scène européenne, la cote de Balerdi a grimpé en flèche ces derniers mois.

Évalué aujourd’hui à plus de 20 millions d’euros, il pourrait ainsi rapporter gros dans les caisses de la formation phocéenne. Une option sérieusement envisageable au sein de la direction olympienne. En effet, selon Live Foot, Pablo Longoria et les décideurs de l’OM seraient clairement à l’écoute pour Leonardo Balerdi si une belle offre était faite par un courtisan lors du prochain mercato estival. Le capitaine de l’OM pourrait donc être l’un des prochains tubes de l’été.