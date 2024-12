Paul Pogba à l’OM cet hiver ? La décision de Marseille tombe

Autorisé à reprendre du service après la réduction de sa sanction pour dopage, Paul Pogba est régulièrement associé à l’OM. Mais le club phocéen peut-il effectivement assumer une telle opération ?

OM Mercato : L’Olympique de Marseille face au dilemme Paul Pogba

Une rumeur a rapidement enflammé la cité phocéenne : Paul Pogba, libre de tout contrat, suscite un vif intérêt de la part de l’Olympique de Marseille. À l’image de l’arrivée d’Adrien Rabiot cet été, l’ancien joueur de la Juventus Turin pourrait suivre les traces de son ancien coéquipier de la Vieille Dame. Cependant, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, s’est exprimé sur RMC afin d’évoquer un potentiel transfert de l’international français sur la Canebière.

« Peut-il venir cet hiver ? Aujourd’hui, il faut faire attention aux équilibres. Nous avons des joueurs très performants au milieu. Paul connaît le respect et l’affection que je lui porte. Au-delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques. Son corps l’a pas mal lâché. Il a ensuite subi sa suspension. Pablo Longoria a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup », a déclaré le dirigeant marseillais.

Et aux dernières nouvelles, les décideurs de l’OM ne souhaitent pas précipiter les choses dans ce dossier. L’arrivée de Paul Pogba à Marseille aurait incontestablement de l’allure. Cependant, Mehdi Benatia ne veut pas brûler les étapes.

« Forcément, quand on le voit sur le marché, on a envie de se pencher sur son cas. Aujourd’hui, concrètement, l’OM peut-il se permettre de recruter un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre six mois ? », s’est interrogé le milieu de terrain tricolore. Un sacré coup de frein dans ce dossier. Néanmoins, Pablo Longoria est connu pour sa persévérance et pourrait ne pas abandonner cette piste si facilement. Affaire à suivre donc…