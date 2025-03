OM vs FC Nantes : Antoine Kombouaré obtient un renfort inattendu au FCN avant Marseille

De bonnes nouvelles pour le FC Nantes avant la rencontre face à l’OM ! L’attaquant zimbabwéen, Tino Kadewere a repris l’entraînement collectif au FCN après une absence de quatre mois.

FC Nantes : Tino Kadewere de retour avant le choc face à l’OM

Le FC Nantes pousse un ouf de soulagement. L’un de ses éléments clés est de retour après plusieurs mois d’absence. Éloigné des terrains depuis le 3 novembre dernier après une rencontre face à l’Olympique de Marseille à la Beaujoire (défaite 1-2), Tino Kadewere a fait son retour au sein du groupe du FC Nantes.

Victime d’une blessure à la cuisse, l’international zimbabwéen, passé par Lyon et Le Havre, avait initialement envisagé un retour plus tôt dans l’année. Malheureusement, une rechute a contraint le Nantais à repousser son retour à la compétition. Cette saison, le joueur de 29 ans n’a participé qu’à 8 rencontres en raison des pépins physiques. Il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives.

Son retour à la compétition sera assurément un atout précieux pour le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, et son équipe, engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Toutefois, on ignore si Tino Kadewere va disputer la rencontre face à Marseille ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Sans le Zimbabwéen, Antoine Kombouaré dispose d’autres gâchettes offensives capables de mettre en difficulté l’OM. Matthis Abline, Moses Simon, Mostafa Mohamed, Louis Leroux, Meschack Elia seront tous disponibles pour cette affiche. Une autre bonne nouvelle pour Antoine Kombouaré avant le déplacement au stade Vélodrome est le retour de Pedro Chirivella, qui avait été suspendu contre le Racing Club de Lens pour accumulation de cartons jaunes.