Le Toulouse FC pourra compter sur Zakaria Aboukhlal pour son déplacement à Angers SCO. L’ailier droit marocain, un temps incertain en raison d’une blessure à la cuisse, est finalement apte pour cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1.

Zakaria Aboukhlal disponible face à Angers SCO

Après une victoire convaincante (4-1) contre Le Havre AC le week-end dernier, le Toulouse FC vise un nouveau succès ce dimanche pour renforcer ses chances de qualification en compétition européenne. Le duel contre Angers SCO s’annonce disputé, opposant deux clubs aux ambitions différentes. Pour maximiser ses chances, le TFC pourra compter sur Zakaria Aboukhlal, un atout offensif clé.

Lors de la précédente rencontre face au Havre AC, l’international marocain s’était illustré avec un superbe but en bicyclette acrobatique, avant de quitter le terrain sur blessure. Initialement annoncé incertain pour cette 24e journée de Ligue 1, il est finalement opérationnel. Carles Martínez Novell, l’entraîneur toulousain, a confirmé la nouvelle en conférence de presse, tout en annonçant également le retour de Yann Gboho :

« Je suis heureux de voir des joueurs sortir de l’infirmerie. Nous sommes à J-2 du déplacement à Angers, mais Yann Gboho postule à une place dans le groupe, tout comme Zakaria Aboukhlal. »

Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal opérationnel pour affronter Angers SCO 3

Plusieurs absents pour le Toulouse FC

Si le TFC récupère des joueurs clés, il devra toujours composer avec plusieurs absences notables. Joshua King, Guillaume Restes et Rasmus Nicolaisen restent indisponibles : « Joshua King a fait son retour aujourd’hui. Il suit le planning prévu, mais il sera forfait dimanche (…). Guillaume Restes ne sera pas disponible face à Angers, et Rasmus Nicolaisen continue de travailler dur pour revenir », a précisé Carles Martínez Novell. En plus de ces absences, Niklas Schmidt ne sera pas non plus de la partie, ce qui pourrait contraindre l’entraîneur à revoir ses plans.