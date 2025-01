Mercato Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal dans le viseur de Wolverhampton FC

Après avoir recruté Emmanuel Agbadou en provenance du Stade de Reims, Wolverhampton FC pourrait bientôt réaliser une nouvelle opération, cette fois au Toulouse FC. Le club anglais, dirigé par Julen Lopetegui, s’intéresse de près à Zakaria Aboukhlal, l’ailier marocain en pleine forme.

Malgré un début de saison compliqué avec le Toulouse FC, marqué par des critiques et des sifflets en raison d’une certaine fébrilité offensive, Zakaria Aboukhlal a su redresser la barre. Avant la trêve hivernale, l’ailier droit marocain de 24 ans s’est illustré par des performances remarquables, retrouvant son rôle de buteur clé au sein du TFC.

Actuellement, Aboukhlal est le meilleur buteur du club toulousain cette saison. En duo avec Joshua King, qui occupe la pointe de l’attaque, il forme une paire redoutable. Sa polyvalence offensive, capable d’évoluer sur les deux ailes, constitue un véritable atout pour déstabiliser les défenses adverses.

En 16 rencontres toutes compétitions confondues, Zakaria Aboukhlal a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Ces performances ne sont pas passées inaperçues outre-Manche. Selon Santi Aouna, journaliste spécialisé dans les transferts, Wolverhampton FC a placé le nom de l’international marocain sur sa liste prioritaire pour renforcer son couloir droit.

🚨EXCL : 🟣🇲🇦 #Ligue1 |



❗️Wolverhampton add Toulouse FC player Zakaria Aboukhlal to their list for January.



👀 There are several top clubs interested in 24 years old moroccan winger



W @HanifBerkane https://t.co/HwQeLgzycJ pic.twitter.com/hwUjsstTxa