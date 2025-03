PSG – LOSC : La compo du Paris SG sans Kvaratskhelia mais avec Gonçalo Ramos

Dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes dans un contexte de préparations européennes intenses. Avec Khvicha Kvaratskhelia au banc, Luis Enrique opte pour la titularisation de Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque du Paris SG.

PSG – LOSC : Un choix tactique en vue de la Ligue des Champions

Face aux enjeux de la Ligue des Champions et avec un prochain duel contre Liverpool en ligne de mire, le PSG ne peut se permettre le moindre faux pas. Luis Enrique mise sur une formation offensive qui combine stabilité défensive et dynamisme en attaque.

Donnarumma assure la sécurité dans les buts tandis que Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nunos Mendes forment une défense organisée. Le milieu de terrain, composé de Fabian Ruiz, Joao Neves et Désiré Doué, est chargé de dicter le rythme du jeu et de relayer l’action vers l’avant.

Kvaratskhelia remplaçant, le choix de Gonçalo Ramos vient compenser ce manque en apportant fraîcheur et agressivité offensive aux côtés d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Un duel stratégique pour le Paris SG face à un LOSC déterminé

Du côté des visiteurs, Bruno Genesio aligne une équipe qui se veut compétitive, tout en se préparant pour son affrontement en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Avec Lucas Chevalier dans les cages, Thomas Meunier, Diakité, Alexsandro et Gudmunsson en défense, puis un milieu mené par Nabil Bentaleb et André, le LOSC ne compte pas se laisser impressionner par la puissance parisienne.

Mukau, Angel Gomes, Bakker et Akpom complètent l’attaque, promettant un duel riche en intensité. Ce choc de la 24e journée s’annonce décisif, tant pour le Paris Saint-Germain qui cherche à confirmer sa domination en championnat que pour un LOSC en quête de points précieux pour ses ambitions européennes.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Ruiz, Neves, Doué – Dembele, Ramos, Barcola

LOSC : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmunsson – Bentaleb, André – Mukau, Angel Gomes, Bakker – Akpom