PSG : Les vérités de Fabian Ruiz sur le nouveau Paris SG sans les stars

Arrivé au PSG à l’été 2022, Fabian Ruiz a connu une période d’adaptation compliquée avant de s’imposer progressivement dans l’entrejeu parisien. Dans une récente interview, l’international espagnol est revenu sur l’évolution du Paris SG depuis le départ de ses stars et sur l’influence de Luis Enrique dans la construction d’un collectif plus soudé.

PSG : Une adaptation difficile, mais réussie pour Fabian Ruiz au Paris SG

S’intégrer au PSG n’a pas été une tâche aisée pour Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de 28 ans a avoué avoir souffert à son arrivée, notamment en raison des exigences physiques de la Ligue 1 et des conditions climatiques différentes de celles qu’il avait connues à Naples. « C’était difficile pour moi de m’adapter, surtout avec le climat ». a-t-il confié à Movistar

« Les équipes sont très physiques et rapides, c’est ça la différence ici en France », a ajouté l’Espagnol. Malgré ces défis initiaux, Ruiz a su trouver sa place dans le collectif parisien, en devenant un élément essentiel du milieu de terrain. Son rôle a d’ailleurs évolué avec le départ des grandes stars et l’instauration d’un projet plus collectif.

Un PSG sans stars, mais plus soudé

L’ère des Mbappé, Neymar et Messi appartient désormais au passé, et le PSG a dû se réinventer. Fabian Ruiz voit cette transition comme une opportunité pour le club de développer une identité collective plus forte. « Pouvoir profiter d’eux trois ensemble était quelque chose d’inimaginable, d’unique. Maintenant, nous n’avons plus de stars mondiales, mais nous sommes une équipe plus unie », a avoué l’international espagnol.

Ce changement se ressent sur le terrain, avec un Paris Saint-Germain moins dépendant des exploits individuels et plus rigoureux tactiquement. Des joueurs comme Vitinha, Zaïre-Emery ou Fabian Ruiz lui-même ont pris une nouvelle dimension dans ce système plus structuré.

Luis Enrique, un entraîneur exigeant mais bénéfique

L’arrivée de Luis Enrique a marqué un tournant dans la philosophie de jeu du PSG. Fabian Ruiz ne tarit pas d’éloges sur son entraîneur, qu’il décrit comme un technicien ultra-exigeant, soucieux du moindre détail. « C’est un grand professeur. Il ne te laisse pas te relâcher une seule seconde. Tu dois être concentré et progresser tous les jours pendant toute la saison, sinon il n’accepte personne », révèle-t-il.

Cette rigueur semble porter ses fruits, puisque le Paris Saint-Germain affiche une cohésion et une solidité accrues cette saison. Avec un collectif plus équilibré, Paris espère enfin franchir un cap en Ligue des champions, un défi majeur qui reste l’objectif ultime du club.