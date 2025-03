Vente PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce le départ du Qatar de la France

Bientôt la fin de l’ère QSI au PSG ? En pleine tourmente judiciaire, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, annonce le départ progressif du Qatar de la France.

Vente PSG : « Le Qatar se désengage de la France », lance Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, et également PDG du groupe beIN Sports, a jeté un pavé dans la mare ce dimanche lors d’une interview avec un média allemand. Si l’homme d’affaires de 51 ans n’a pas confirmé un éventuel désengagement du Qatar du club parisien, il n’a en revanche pas caché la frustration ressentie à Doha.

« Si l’on regarde le traitement réservé aux entreprises et aux personnes qataries en France, oui, ce n’est pas objectif. Et si l’on y regarde de près, depuis plusieurs années, nous nous désengageons progressivement pour investir dans des environnements plus accueillants et équitables », a confié Nasser Al-Khelaïfi au micro de Bild et Welt am Sonntag outre-Rhin. Ces derniers mois, le Qatar a clairement manifesté son intention de diversifier ses investissements dans d’autres pays. Pour le ministre qatari, la France ne figure donc plus parmi les priorités de Doha.

Tensions PSG – France : Doha vexé par l’affaire Lagardère

Le Qatar ne se sent plus en terrain conquis en France et n’hésite plus à exprimer son désappointement. La France n’est plus le terrain d’investissement privilégié des Qatariens, qui se tournent désormais plus volontiers vers les États-Unis notamment. Un projet international d’envergure pour Doha devrait d’ailleurs être annoncé officiellement dans les prochaines semaines et, c’est déjà acquis, il ne concernera pas la France.

L’affaire Lagardère et la récente mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi donnent au Qatar un prétexte tout trouvé pour un désengagement progressif. Sur ce point, Nasser Al-Khelaïfi, dans les médias allemands susmentionnés, martèle sa position et évoque des « procédures complètement absurdes. »