Classement Olympique de Marseille : De Zerbi veut couler Lens

Le classement de l’Olympique de Marseille s’est amélioré à la fin de la 24e journée de Ligue 1. L’OM, menacé après sa défaite face à l’AJ Auxerre, a vu Roberto De Zerbi passer la vitesse supérieure avec le succès 2-0 contre le FC Nantes, tout un message pour le RC Lens.

Classement Olympique de Marseille : De Zerbi veut une position d’autorité

La bataille pour les deux dernières places qualificatives directes à la prochaine Ligue des champions est rude. Ces derniers temps, le classement de l’Olympique de Marseille s’était détérioré après son deuxième revers 3-0 face à l’AJA. Les hommes de Roberto De Zerbi ont vu leur adversaire, l’OGC Nice, se rapprocher dangereusement. Le match contre le FC Nantes de dimanche était même décisif pour préserver la place de second du PSG sur la durée.

Mais Roberto De Zerbi, sans réelle révolution dans la composition de son groupe face au FC Nantes, excepté le retour de Leonardo Balerdi, a repris son avantage au classement. Avant le dernier match de l’OM, Nice n’était plus qu’à zéro point de la deuxième place occupée par le club phocéen. Une défaite contre le FCN aurait donc maximisé la pression sur les épaules du groupe marseillais. Le technicien italien, après son travail de leader sur le mental de son groupe, a lancé une équipe déterminée dans la bataille. Les Canaris ne lâchaient rien dans cette partie, et il a fallu patienter jusqu’à la 73e minute de jeu pour voir l’ouverture du score.

OM : De Zerbi et ses hommes prêts pour un duel explosif face à Lens

Ce match a été l’occasion pour Amine Gouiri, la recrue phare du mercato hivernal, arrivée du Stade Rennais, d’inscrire son 3e but sous le maillot olympien. L’ancien Rennais a donné le ton pour l’obtention de la victoire et l’amélioration du classement de l’OM en Ligue 1, en ajoutant simplement 3 points sur un goal average déjà positif. Mason Greenwood, seulement trois minutes après le premier but, a marqué pour sécuriser le succès de l’OM.

Grâce à cette brillante victoire, sans un fond de jeu particulièrement flamboyant, De Zerbi se prépare au voyage dans le Nord avec plus de sérénité. En effet, le RC Lens s’est vautré face au au Havre samedi (3-4). Roberto De Zerbi, qui a appris du revers à Auxerre, prépare ce déplacement avec un objectif : prendre les points de la victoire pour continuer sa marche tranquille vers la qualification. Et si Nice perd face à Lyon, la journée ne sera que meilleure pour l’Olympique de Marseille. Le déplacement à Lens est donc bine une occasion pour De Zerbi et ses joueurs de prendre le large, et donc cette rencontre s’annonce piquante.