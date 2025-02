OM-Nantes : Coup dur de dernière minute, De Zerbi privé d’un milieu ?

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM affronte le FC Nantes ce dimanche soir au Vélodrome. Pour ce match, Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, devra gérer une tuile de dernière minute.

OM : Mauvaise nouvelle pour De Zerbi, Bilal Nadir incertain contre Nantes

L’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes ce dimanche dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant. Les Olympiens doivent absolument se ressaisir après leur défaite à Auxerre (3-0) et les polémiques autour de l’arbitrage. L’OM devra faire abstraction du contexte extra-sportif et vite retrouver son efficacité.

Cependant, l’entraîneur Roberto De Zerbi pourrait être privé de Bilal Nadir. Le milieu de terrain franco-marocain est incertain pour le match de dimanche pour cause d’un état grippal, selon les informations du journal Le Phocéen. Son absence, s’il est confirmé, sera un coup dur pour l’OM et pour le joueur de 21 ans.

Bilal Nadir, qui a gagné du temps de jeu ces derniers mois, pourrait voir son élan freiné brutalement. Quoi qu’il en soit, cette rencontre face au FC Nantes est très importante pour l’OM, qui doit impérativement s’imposer pour se relancer et distancer ses concurrents. Les Phocéens devront faire preuve de solidarité et de détermination pour surmonter les difficultés et remporter la victoire.