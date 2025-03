Classement OM : Un record en vue pour De Zerbi avant le RC Lens

Grâce à son succès contre Nantes (2-0), l’OM a conforté sa deuxième place au classement. Roberto De Zerbi et son équipe peuvent même marquer l’histoire lors du prochain match contre le RC Lens.

Classement OM : Une attaque record pour Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille a su rebondir après sa défaite à Auxerre et les polémiques qui ont suivi. La victoire face à Nantes (2-0) permet à l’équipe de Roberto De Zerbi de consolider sa deuxième place au classement de Ligue 1. Avec ce succès à domicile, l’OM reprend trois points d’avance sur Nice et six sur Monaco, ses principaux concurrents pour les places qualificatives en Ligue des champions.

L’équipe phocéenne compte désormais huit points d’avance sur le LOSC, cinquième au classement. Au-delà de ces résultats, l’OM de De Zerbi impressionne par son efficacité offensive. En seulement 24 journées, l’équipe a déjà inscrit 52 buts, égalant son total de la saison précédente. Cette performance place l’OM parmi les meilleures attaques du championnat.

L’OM en route pour une qualification en Ligue des Champions

En cas de victoire face au RC Lens, dimanche prochain, l’OM pourrait battre son record de buts sur une saison de Ligue 1. Cette performance permettrait également de faire oublier les polémiques récentes et de confirmer la bonne dynamique de l’équipe.

📊En seulement 24 journées de Ligue 1, l'OM a déja marqué 52 buts, soit autant que toute la saison 2023/2024 ! ⚽️💪



C'est également le deuxième plus haut total du club à ce stade de la compétition sur les 50 dernières années. 😳



(OM) #OMFCN #TeamOM pic.twitter.com/pt0BnQbZbO — Infos OM (@InfosOM_) March 3, 2025

Avec cette victoire et cette attaque prolifique, l’OM confirme ses ambitions de qualification pour la Ligue des champions. L’équipe de De Zerbi semble en bonne voie pour atteindre cet objectif au classement.