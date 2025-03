OM vs RC Lens : La LFP prend sa décision, Marseille peut se réjouir

Ce samedi, l’OM affronte le RC Lens pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. La LFP a désigné l’arbitre de cette rencontre, un choix qui rappelle de bons souvenirs à Marseille.

OM vs RC Lens : Thomas Léonard au sifflet, un bon présage pour Marseille

Après une précieuse victoire contre le FC Nantes (2-0), l’Olympique de Marseille se tourne vers son prochain défi : la réception du RC Lens ce samedi au stade Vélodrome. Pour ce choc de la 25e journée de Ligue 1, la LFP a désigné Thomas Léonard comme arbitre principal. Un choix qui pourrait sourire aux Marseillais.

En effet, les statistiques sont favorables à l’OM avec cet arbitre. En sept rencontres, le club phocéen n’a jamais connu la défaite sous sa direction, enregistrant quatre victoires et trois matchs nuls. Cette saison, Thomas Léonard a déjà arbitré l’OM lors de sa large victoire face au Havre AC (5-1). Un précédent encourageant pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui espèrent poursuivre leur série d’invincibilité avec cet arbitre.

Thomas Léonard sera assisté par Thomas Luczynski et Julien Haulbert, tandis que Mikaël Lesage sera le quatrième arbitre. La VAR sera confiée à Jérôme Brisard et Christian Guillard. Cette désignation arbitrale intervient dans un contexte où l’OM cherche à tourner la page des récentes polémiques arbitrales. Les supporters marseillais espèrent en tout cas que Thomas Léonard continuera de porter chance à leur équipe et que celle-ci enchaînera avec une nouvelle victoire face à Lens.