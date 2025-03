Le RC Lens pourrait très bientôt se replonger dans le mercato avec l’éventuelle arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Will Still. Le technicien belge n’arrive plus à enchaîner les victoires, et la direction Sang et Or commencerait à envisager un changement pour éviter une descente aux enfers.

Mercato RC Lens : Igor Tudor pour remplacer Will Still en crise ?

Après le départ de Franck Haise pour l’OGC Nice, le RC Lens disposait d’un effectif acceptable aux yeux de Will Still, nommé en remplacement du technicien de 53 ans. Mais une fois installé sur le banc lensois, la situation s’est compliquée avec un mercato limité dans le sens des arrivées. Résultat, le RC Lens a perdu des joueurs clés qui n’ont pas été remplacés, fragilisant ainsi l’équilibre de l’équipe.

Will Still tente tant bien que mal de faire progresser son équipe, mais au niveau du classement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des dirigeants. 7ᵉ de Ligue 1 la saison dernière, le club espérait accrocher une place européenne cette année. Même si tout reste possible, les récentes performances du RCL inquiètent.

En effet, les joueurs de Will Still restent sur une série noire de quatre défaites consécutives. Le RC Lens a même perdu contre le FC Nantes, pourtant loin d’être au sommet cette saison. Après 24 journées de Ligue 1, les Lensois totalisent 33 points, et l’écart avec le barragiste n’est que de 13 petits points, un retard qui pourrait vite fondre en cas de mauvaise dynamique. Lens doit donc retrouver rapidement le goût de la victoire pour éviter une mauvaise surprise.

Ligue 1 : Will Still menacé, Igor Tudor en embuscade !

La direction du club semble déjà réfléchir à une solution et aurait commencé à explorer des pistes pour remplacer Will Still. Parmi elles, Igor Tudor, une figure bien connue de la Ligue 1, serait étudiée. L’ancien entraîneur de l’OM, libre après son passage à la Lazio Rome, est actuellement en quête d’un nouveau projet. Le RC Lens pourrait donc profiter de cette opportunité pour le recruter.

À noter qu’avec les départs de cadres comme Brice Samba et Kevin Danso, le RCL s’est considérablement affaibli. Une erreur stratégique difficilement imputable au coach belge. Igor Tudor pourrait-il faire mieux avec cet effectif ? C’est la question qui se pose. Peut-être que les dirigeants lensois devraient laisser Will Still poursuivre sa mission jusqu’au mercato estival avant de tirer les conclusions définitives.