Brice Samba est apparu très déçu et frustré après le match nul (0-0) arraché par le RC Lens vendredi soir sur la pelouse de Montpellier.

Montpellier - RC Lens : Le nul de trop pour Brice Samba

Le Racing Club de Lens se déplaçait vendredi soir au Stade de la Mosson, en ouverture de la quinzième journée de Ligue 1. Face à une accrocheuse équipe de Montpellier HSC, Brice Samba et les Sang et Or n'ont pu ramener qu'un point grâce à ce résultat de 0-0. Ceci en dépit d'une grosse domination marquée par 66% de possession, 13 tirs contre 5 cadrés. De quoi laisser un goût amer au gardien de but lensois, qui n'a pas caché toute sa frustration au terme de la rencontre. Au micro de Prime Video, Brice Samba, qui a été surtout décisif en fin de rencontre, a regretté le manque de prise d'initiatives des hommes de Franck Haise. Pour gagner ce genre de match, il fallait en faire un peu plus selon l'international français.

La frustration de Brice Samba

Lens repart de Montpellier avec le point du nul au terme d'une rencontre qu'ils ont pourtant bien maîtrisée. Les Sang et Or doivent ce résultat à un Brice Samba des grands soirs. Si le gardien de but de 29 ans ne crache pas sur le point du nul, il avoue être frustré. C'est la troisième fois de suite que le Racing Club de Lens réalise un résultat de 0-0 à l'extérieur. Un résultat intolérable pour une équipe de niveau Ligue des Champions, selon Samba, dont l'équipe n'a jamais su trouver la solution pour démonter le bloc bas des Montpelliérains.

Lens dans le Top 5

En réalisant le nul en ouverture de la quinzième journée face à Montpellier, le RC Lens vient ainsi d'enchainer un dixième match consécutif sans la moindre défaite. Ce qui permet aux partenaires de Brise Samba et Kevin Danso de retrouver provisoirement le Top 5 de Ligue 1 avec 23 points. C'est autant que le Stade de Reims, sixième au classement, mais trois en moins derrière Lille qui est quatrième. Le prochain défi des Lensois reste le FC Séville qu'ils recevront lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.