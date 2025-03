De retour sur les terrains après plusieurs mois d’absence dus à une opération au genou, Kiki Kouyaté se retrouve désormais plongé dans la crise du Montpellier HSC. Après la lourde défaite de dimanche dernier (0-4) face au Stade Rennais FC, le défenseur malien appelle ses coéquipiers à redoubler d’efforts pour assurer le maintien en Ligue 1.

Kiki Kouyaté mobilise le vestiaire pour éviter la relégation

Englué dans la zone rouge, le Montpellier HSC joue sa survie en Ligue 1 et n’a qu’un seul objectif : arracher le maintien. Une mission loin d’être impossible, mais l’état d’esprit actuel du club héraultais complique la tâche. Sur le terrain, les Pailladins manquent d’intensité et leurs performances peinent à refléter les exigences du plus haut niveau français. Pourtant, tout espoir n’est pas encore perdu.

Avec 10 matchs restants, Montpellier a encore une chance de sauver sa saison. Kiki Kouyaté, conscient de l’urgence, estime que la rencontre du week-end prochain face à LOSC Lille est le moment idéal pour enclencher une dynamique positive. « La semaine prochaine contre Lille, ce sera un match très compliqué, mais on doit le prendre au sérieux », a-t-il déclaré au micro de DAZN. Il réclame ainsi plus d’engagement et de conviction de la part de ses coéquipiers.

Montpellier HSC : Kiki Kouyaté exhorte ses coéquipiers à plus d’efforts pour sauver la saison 3

Un appel à plus d’agressivité et d’efficacité

De la défense à l’attaque, l’international malien insiste sur la nécessité d’une approche plus rigoureuse et combative. « On doit faire plus pour prendre des points. C’est un scénario décevant aujourd’hui… On doit être plus agressifs sur le porteur du ballon et plus efficaces offensivement. Il faut aussi être plus solides défensivement si on veut mieux terminer la saison », a-t-il martelé.

Reste à voir si ce discours sera appliqué dès les prochaines séances d’entraînement et surtout visible sur le terrain face au LOSC Lille. Dans le camp des supporters, la tension monte et l’impatience se fait sentir. Laurent Nicollin, président du club, commence lui aussi à perdre patience face aux contre-performances répétées de son équipe.